Orzeł na piersi, a z wysp Pacyfiku. Turniejowa jedynka, Polak może być rywalem

"Jeszcze nie udało mi się odwiedzić mojej drugiej ojczyzny, ale wierzę, że to w końcu nastąpi" - opowiada 25-latek, dla którego występ w Paryżu będzie drugim startem na igrzyskach olimpijskich. W Tokio zaprezentował się w jednym pojedynku - uległ wówczas niejednogłośnie na punkty 1-4 z Władisławowi Smiaglikowi z Białorusi. Do Paryża jedzie z większymi nadziejami, jako zwycięzca Pacific Games z 2023 roku. W turnieju olimpijskim został rozstawiony z numerem pierwszym, chociaż nie odzwierciedla to jego rzeczywistego poziomu. "Dwaj główni faworyci to Włoch Aziz Abbes Mouhiidine i Kubańczyk Julio Cesar de la Cruz" - mówi chłodno sam zainteresowany i trudno nie przyznać mu racji. Rozstawienia we wszystkich kategoriach wagowych były przyznawane według klucza - zwycięzcom kwalifikacji kontynentalnych przypadały numery 1-5, a wicemistrzom 6-8. Płodzicki jest mistrzem Oceanii i wylosował "jedynkę".

