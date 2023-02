Opublikowali własny system kwalifikacji olimpijskich. Obejmuje też Rosjan

IBA, kierowana przez powiązanego z Kremlem Rosjanina Umara Kremlowa , ogłosiła w poniedziałek, że "podjęła się roli międzynarodowego organu zarządzającego boksem, aby zapewnić jasny proces kwalifikacji" do igrzysk. Światowa federacja przy okazji skrytykowała MKOl za "liczne opóźnienia" w sprawie systemu kwalifikacji.

Tegoroczne mistrzostwa świata kobiet (15-26 marca w New Delhi i mężczyzn (1-15 maja w Taszkencie) nie zostały uwzględnione w zmienionych kryteriach ratyfikowanych przez Komitet Wykonawczy MKOl-u we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast kontynentalnym wydarzeniom multidyscyplinarnym nadano rangę kwalifikacji olimpijskich. Do nich zaliczane są tegoroczne igrzyska panamerykańskie w Santiago, igrzyska europejskie w Krakowie, igrzyska Pacyfiku w Honiara i igrzyska azjatyckie w Hanfgzhou. Po kontynentalnej fazie przydzielania miejsc, w 2024 roku zaplanowano dwa turnieje rangi światowej. W sumie przygotowano 248 miejsc, po 124 wśród mężczyzn i kobiet.