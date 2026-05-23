Świat sportów walki jest świadkiem jednego z najbardziej nietypowych i widowiskowych walk ostatnich lat. Ołeksandr Usyk krzyżuje rękawice z legendą kickboxingu Rico Verhoevenem podczas gali "Glory in Giza", która odbywa się u stóp słynnych piramid w egipskiej Gizie. Samo miejsce walki wzbudza gigantyczne zainteresowanie, ponieważ był to pierwszy tak duży pojedynek o światowy tytuł rozegrany w tak historycznej scenerii.

Usyk przystępował do batalii jako niepokonany mistrz świata wagi ciężkiej i najlepszy pięściarz bez podziału na kategorie wagowe. Ukrainiec ma na koncie zwycięstwa nad takimi nazwiskami jak Tyson Fury, Anthony Joshua czy Daniel Dubois. Na egipskiej gali był uważany za murowanego faworyta, a każdy inny wynik niż gładkie zwycięstwo brany był jako wielka niespodzianka.

Tym razem jednak naprzeciw niego stanie rywal z zupełnie innego świata sportów walki. Rico Verhoeven to wieloletni dominator organizacji GLORY i jeden z najwybitniejszych kickbokserów w historii kategorii ciężkiej.

Holender przez lata zbudował status globalnej gwiazdy kickboxingu, słynąc z potężnych kopnięć, świetnych warunków fizycznych i ogromnego doświadczenia w walkach stójkowych. Dla Verhoevena pojedynek z Usykiem był jednak ogromnym wyzwaniem, ponieważ starcie odbywa się na zasadach czysto bokserskich, a Holender miał za sobą bardzo niewielkie doświadczenie w zawodowym boksie.

Sama walka była określana jako skrzyżowanie dwóch światów, elitarny boks i światowy kickboxing. Organizatorzy od początku podkreślali wyjątkowość wydarzenia, a gala pod piramidami została przygotowana z ogromnym rozmachem.

RUNDA I

Po długim oczekiwaniu obaj pięściarze pojawili się w ringu. Starcie rozpoczęło się dość spokojnie, widać, że obaj zawodnicy chcieli najpierw zbadać możliwości swojego oponenta.

RUNDA II

W drugiej odsłonie Verhoeven nabrał wiatru w żagle i zaczął napierać na Ukraińca. Kilka szarż i agresywnych ataków zagroziło Usykowi.

RUNDA III

Po trzech rundach można było podejrzewać, że mamy niemałą niespodziankę. Na kartach punktowych mógł prowadzić Holender, a ukraiński mistrz kilka razy znalazł się w tarapatach. Pozostawało pytanie jednak, ile tlenu wystarczy Verhoevenowi, jeśli dalej będzie tak nonszalancko szedł przed siebie.

RUNDA IV

Usyk w końcu zaczynał się rozkręcać. Boks jego rywala był bardzo brudny, ale zarazem przyjemny do oglądania dla widza. Nie brakowało w nim ofensywy i odbiegał daleko od kalkulacji. Ukrainiec był coraz pewniejszy w swoich kontrach, często dochodziło do otwartych wymian między linami.

RUNDA V

Minuty mijały, a popularny Rico się nie zatrzymywał. Wyglądał na bardzo pewnego siebie, luźnego i dobrze bawiącego się w ringu. Niekwestionowany mistrz świata natomiast ciągle boksował na wstecznym, ale mimo to kilka razy przełamał swojego oponenta.

RUNDA VI

Na półmetku trudno było wskazać, kto prowadzi na kartach punktowych. Taki obrót spraw i tak był już niespodzianką, bowiem wielu ekspertów spekulowało o błyskawicznym nokaucie z rąk Ołeksandra Usyka. Rzeczywistość okazywała się jednak zupełnie inna. Można było zaryzykować stwierdzenie, że była to jedna z najtrudniejszych walk w karierze Ukraińca.

