Ołeksandr Usyk znowu podgrzał atmosferę. Już zapowiada. Pozostało niewiele

"Nie spieszę się, ale przygotowuję na coś wielkiego" - napisał w środę na platformie X Ołeksandr Usyk. Natychmiast ruszyły spekulacje, o co konkretnego może mu chodzić. Wielu szukało tropu potencjalnego zakontraktowania przez rozpychającą się na rynku agencję promotorską Dany White'a i Turkiego Al-Sheikha o nazwie Zuffa Boxing. W ostatnim czasie sprowadziła ona do siebie mistrza IBF w wadze cruiser Jaia Opetaię, następnie zabrała z Matchroom Boxing Eddiego Hearna Conoram Benna, co wywołało wstrząs w całym środowisku.

Plotki, że Usyk pójdzie ich drogą urosły na sile tak mocno, że reagować wpisem musiał człowiek z jego obozu, Siergiej Łapin. "Przyjaciele, te informacje nie są prawdziwe. Prosimy o poleganie wyłącznie na oficjalnych oświadczeniach naszego zespołu" - podkreślił. Sam pięściarz podał dalej ten post.

W piątek mistrz z Symferopola ponownie podgrzał atmosferę na tym portalu społecznościowym.

Już wkrótce wszyscy dowiedzą się, na co czekali… Nie przegapcie tego!

Ponownie można się tylko domyślać, czego będzie dotyczyć ogłoszenie. Wielu spodziewa się poinformowania o pojedynku z Rico Verhoevenem. Holender ma bogate CV w sportach walki, ale emocje wzbudza fakt, że jest kickbokserem, a w zawodowym boksie stoczył tylko jedną walkę.

Fabio Wardley wprost o wyborze Usyka. "Łatwa walka, ale rozumiem to"

Takim wyborem rozczarowany byłby obecny mistrz WBO Fabio Wardley. - Nie sądzę, żeby to było prawdziwe wyzwanie, ale rozumiem i przyznaję, że Usyk jest w takim momencie swojej kariery, że zasłużył na to, by przez jakiś móc robić co chce. Zasłużył na pozycję, która pozwala mu na łatwą walkę - powiedział pięściarz urodzony w Ipswich.

Brytyjczyk czuje trochę żalu do Ukraińca, bo ten ostatni obiecywał walkę o tytuł tej federacji wygranemu starcia Wardley - Parker, a ostatecznie zwakował pas. Oznaczało to, że Wardley wygrywając z Parkerem nie mógł jeszcze wiedzieć, że ostatecznie i tak zostanie czempionem. Uzyskał mistrzostwo świata bez usłyszenia okrzyku "and new" i bez wiwatów kibiców, a pas przyszedł mu w paczce.

- Czuję się, jakby pozbawiono mnie mojego najważniejszego momentu. To chyba mój największy problem w całej tej sytuacji. To dziwny sposób na zdobycie tytułu mistrza świata, a potem koronowanie się i nazywanie siebie mistrzem. Chcę móc wygrać na ringu. Chcę móc to usłyszeć - mówił niedawno.

Przemawia przez niego rozgoryczenie, bo jego ambicje do dążenia do konfrontacji z Usykiem na razie spaliły na panewce. Ma przed sobą jednak inne ważne zadanie, 9 maja będzie bronił pasa WBO przeciwko Danielowi Dubois.

