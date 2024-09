Ołeksandr Usyk zatrzymany na lotnisku w Krakowie. Bokser komentuje zamieszanie

Informacja o zatrzymaniu Ołeksandra Usyka zaczęła krążyć we wtorkowy wieczór w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się krótnie nagrania, na których było widać ukraińskiego boksera zakutego w kajdanki. Interia o komentarz poprosiła rzeczniczkę prasową Kraków Airport, ponieważ to właśnie na terenie tego lotniska doszło do zatrzymania.