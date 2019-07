W rozmowie z telewizją ESPN promotor Eddie Hearn zdradził, że niedawny król wagi junior ciężkiej, Ołeksandr Usyk (16-0, 12 KO) zadebiutuje w wadze ciężkiej 12 lub 19 października na gali w Chicago. Rywalem Ukraińca będzie Carlos Takam (36-5-1, 28 KO), choć nie jest to jeszcze pewne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Szpilka bardzo ciężko znokautowany przez Chisorę. Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy, że Usyk miał walczyć z Takamem już w maju, ale doznał kontuzji bicepsa. Potem w grę wchodził termin wrześniowy, jednak w tej chwili wygląda na to, że pojedynek ostatecznie odbędzie się w październiku. Jeżeli Ukrainiec pokona Takama, w kolejnej konfrontacji może stanąć do walki o pas. Zwycięzca starcia Ruiz - Joshua II - do którego ma dojść w grudniu - jest zobowiązany do skrzyżowania rękawic z jednym z najlepszych pięściarzy w historii kategorii junior ciężkiej.

Reklama

Federacja WBO pozytywnie rozpatrzyła w czerwcu petycję, którą w imieniu Usyka złożyli jego prawnicy. Włodarze federacji uznali, że pozycja ''superczempiona'', zdobyta przez Ukraińca w wadze junior ciężkiej, pozwala mu na wyprzedzenie w kolejce do pasa Dilliana Whyte'a, który przewodził rankingowi federacji. Posiadaczem pasa WBO jest obecnie Andy Ruiz junior.