Ołeksandr Usyk wszedł na wagę. Od razu ogłosili. To naprawdę się stało

Ostatnich 6 potyczek Ołeksandra Usyka to trzy "dublety" z Danielem Dubois, Tysonem Furym i Anthonym Joshuą. Hit gonił hit, a teraz najwyraźniej teoretycznie przyszedł czas na zwolnienie tempa. Wiele osób krytykuje wzięcie do pojedynku Holendra Rico Verhoevena, którzy wywodzi się z kickboxingu, a w boksie ma stoczoną jedną zawodową walkę.

Mimo tego pięściarz z Symferopola pozostaje pokorny. - Nie myślę o relaksie czy łatwych pieniądzach. To jest wojownik - powiedział o swoim oponencie podczas piątkowego ważenia.

Stawką walki jest mistrzostwo WBC, ale trzeba dodać, że nasz wschodni sąsiad w razie przegranej straci również pasy WBO i IBF. Wtedy przez jakiś czas nie będę one miały właściciela. Verhoeven nie może ich przejąć.

105,8 kilograma Ołeksandra Usyka. Prawie 6 kg więcej niż z Dubois w 2023

- Najważniejszym celem jest zwycięstwo. W jaki sposób? Zobaczymy. Jeśli nokaut, to nokaut. Jeśli decyzja, to decyzja. Nie będziemy snuć przewidywań. Niech wygra lepszy. Jestem niezwykle szczęśliwy i pewny siebie. W pełni zanurzyłem się w świecie boksu - przyznał Rico.

Obaj panowie spojrzeli sobie w oczy przez 90 sekund. Jak wyliczono, ich wszystkie "face to face'y" potrwały łącznie około 5 minut. Za każdym razem przerywać je musiał znany promotor Eddie Hearn z Matchroom Boxing.

Co do konkretów w piątkowego wydarzenia - Usyk wniósł na wagę 105,8 kilograma. To najwięcej w jego karierze. "Rekord" pobił wyraźnie. Poprzedni miał zeszłego lata przed starciem z Dubois - wtedy było 103,1. Wzrost jest więc o 2,7 kg. W 2024 r. przeciwko Fury'emu wnosił do ringu 101,4 oraz 102,5 kg. W 2023 r. przeciwko wspomnianemu "DD" 100,2. Przesuwa więc "poprzeczkę" coraz mocniej.

Prawdopodobnie da mu to przewagę pod względem siły, gdy będzie dążył do zdecydowanego zwycięstwa przez nokaut

Ta waga nie zrobi jednak zapewne wielkiego wrażenia na Verhoevenie. 37-latkowi zapisano 117,3 kg. Różnica wynosi 11,5.

Zapraszamy do Interii na relację na żywo z tego pojedynku.

Rozwiń

Ołeksandr Usyk (z lewej) i Rico Verhoeven CARLOS JASSO AFP

Głośno o walce Usyk - Verhoeven CARLOS JASSO AFP

Głośno o walce Usyk - Verhoeven MOHAMMED SAAD AFP





Mocne słowa Damiana Wojtaszka! "Jakim prawem?" Polsat Sport