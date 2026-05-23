Ołeksandr Usyk wszedł na wagę. Od razu ogłosili. To naprawdę się stało

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Za nami ważenie przed walką Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven. Stawką starcia jest tytuł mistrza świata federacji WBC. Wynik, jaki ogłoszono na sali po wejściu na wagę Ukraińca jest spory. Największy w jego karierze. Wypada jednak "blado" w porównaniu do Holendra.

Ołeksandr Usyk z tatuażami przy stole z mikrofonami i paskiem mistrzowskim, w tle grupa osób
Ołeksandr UsykMOHAMED HOSSAMGetty Images

Ostatnich 6 potyczek Ołeksandra Usyka to trzy "dublety" z Danielem Dubois, Tysonem Furym i Anthonym Joshuą. Hit gonił hit, a teraz najwyraźniej teoretycznie przyszedł czas na zwolnienie tempa. Wiele osób krytykuje wzięcie do pojedynku Holendra Rico Verhoevena, którzy wywodzi się z kickboxingu, a w boksie ma stoczoną jedną zawodową walkę.

Mimo tego pięściarz z Symferopola pozostaje pokorny. - Nie myślę o relaksie czy łatwych pieniądzach. To jest wojownik - powiedział o swoim oponencie podczas piątkowego ważenia.

Stawką walki jest mistrzostwo WBC, ale trzeba dodać, że nasz wschodni sąsiad w razie przegranej straci również pasy WBO i IBF. Wtedy przez jakiś czas nie będę one miały właściciela. Verhoeven nie może ich przejąć.

105,8 kilograma Ołeksandra Usyka. Prawie 6 kg więcej niż z Dubois w 2023

- Najważniejszym celem jest zwycięstwo. W jaki sposób? Zobaczymy. Jeśli nokaut, to nokaut. Jeśli decyzja, to decyzja. Nie będziemy snuć przewidywań. Niech wygra lepszy. Jestem niezwykle szczęśliwy i pewny siebie. W pełni zanurzyłem się w świecie boksu - przyznał Rico.

Ołeksandr Usyk vs Rico Verhoeven. O której walka? Gdzie oglądać boks? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Obaj panowie spojrzeli sobie w oczy przez 90 sekund. Jak wyliczono, ich wszystkie "face to face'y" potrwały łącznie około 5 minut. Za każdym razem przerywać je musiał znany promotor Eddie Hearn z Matchroom Boxing.

Co do konkretów w piątkowego wydarzenia - Usyk wniósł na wagę 105,8 kilograma. To najwięcej w jego karierze. "Rekord" pobił wyraźnie. Poprzedni miał zeszłego lata przed starciem z Dubois - wtedy było 103,1. Wzrost jest więc o 2,7 kg. W 2024 r. przeciwko Fury'emu wnosił do ringu 101,4 oraz 102,5 kg. W 2023 r. przeciwko wspomnianemu "DD" 100,2. Przesuwa więc "poprzeczkę" coraz mocniej.

Prawdopodobnie da mu to przewagę pod względem siły, gdy będzie dążył do zdecydowanego zwycięstwa przez nokaut
komentuje talkSPORT

Ta waga nie zrobi jednak zapewne wielkiego wrażenia na Verhoevenie. 37-latkowi zapisano 117,3 kg. Różnica wynosi 11,5.

Zapraszamy do Interii na relację na żywo z tego pojedynku.

Zobacz również:

Mariusz Pudzianowski
MMA

Pachnie głośną walką Pudziana. Na horyzoncie wielki rewanż, były rozmowy

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

Zobacz również:

Ołeksandr Usyk i Turki Alalshikh
Boks

Sygnał dla Usyka, na godziny przed galą. Pogromca Polaka w grze. "Coś niesamowitego"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Dwóch mężczyzn stojących naprzeciw siebie twarzą w twarz, patrzących sobie prosto w oczy; jeden ubrany w zieloną kurtkę i czarny kapelusz, drugi w czarnym ubraniu, w tle osoba w okularach przeciwsłonecznych i kapeluszu.
Ołeksandr Usyk (z lewej) i Rico VerhoevenCARLOS JASSOAFP
Głośno o walce Usyk - Verhoeven
Głośno o walce Usyk - VerhoevenCARLOS JASSOAFP
Bokser z pasem mistrza świata i czapką z logo WBC trzyma wysoko ukraińską flagę w otoczeniu kamer i mikrofonów.
Głośno o walce Usyk - VerhoevenMOHAMMED SAADAFP


Mocne słowa Damiana Wojtaszka! "Jakim prawem?"Polsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja