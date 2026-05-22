Ołeksandr Usyk vs Rico Verhoeven. O której walka? Gdzie oglądać boks? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Gala boksu w Gizie odbędzie się w sobotę 23 maja, a jej początek zaplanowano na godzinę 17:00. Walka Ołeksandr Usyk - Rico Verhoeven powinna rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 23:00. Pełna transmisja na żywo z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem streamu online wyłącznie na platformie streamingowej DAZN. Z kolei walki z karty wstępnej będą pokazywane także na kanale YouTube DAZN Boxing. Relacja tekstowa i wyniki z gali na stronie Interii Sport.

Boks. Usyk - Verhoeven. Kiedy? O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Ołeksandr Usyk ostatni raz pojawił się w ringu w lipcu 2025 roku. Wówczas bez większych problemów pokonał Daniela Duboisa. Coraz częściej mówi się, że Ukrainiec lada moment zawiesi rękawice na kołku. - Zamierzam zawalczyć jeszcze trzy razy - przyznał jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "The Ring". W sobotę Usyk po raz kolejny wejdzie do ringu.

Tym razem jego rywalem będzie Rico Verhoeven. Nazwisko Holendra niewiele mówi fanom boksu. 37-latek zdecydowaną większość swojej kariery walczył w formule kickboxingu. Przez 12 lat był mistrzem wagi ciężkiej federacji "Glory", gdzie ustanowił wiele rekordów. W tym czasie trzynaście razy obronił tytuł i nie bez powodu został nazwany "Królem Kickboxingu". Stawką ich pojedynku będą pasy WBC i "Króla Nilu".

Łącznie podczas gali boksu zawodowego w Gizie dojdzie do 10 pojedynków, a w trzech z nich pięściarze zmierzą się o pasy. Poza wspomnianymi Usykiem i Verhoevenem o pas WBO wagi superśredniej powalczą Hamzah Sheeraz i Alem Begić, a o pas WBC tyle że wagi supermuszej Mizuki Hiruta i Mai Soliman.

Karta walk gali boksu zawodowego w Gizie:

Walka wieczoru:

Waga ciężka - Oleksandr Usyk (24-0) vs Rico Verhoeven (1-0) (o pas WBC i pas "Króla Nilu")

Karta główna:

Waga superśrednia - Hamzah Sheeraz (22-0-1) vs Alem Begić (29-0-1) - o pas WBO

Waga półśrednia - Shakhram Giyasov (17-0) vs Jack Catterall (32-2)

Waga ciężka - Frank Sanchez (25-1) vs Richard Torrez Jr. (14-0)

Waga supermusza - Mizuki Hiruta (10-0) vs Mai Soliman (10-1) - o pas WBO

Waga junior ciężka - Daniel Lapin (13-0) vs Benjamin Mendes Tani (9-1)

Karta wstępna:

Waga cruiser - Basem Mamdouh (10-2) vs Jamar Talley (8-0)

Mohamed Mabrouk Yehya (0-0) vs Michael Kalayla (3-4-2)

Waga ciężka - Omar Hikal (0-0) vs Ali Sserunkuma (2-3-1)

Waga lekka - Sultan Al-Mohamed (3-0) vs Dedy Imprax (2-4)

Głośno o walce Usyk - Verhoeven CARLOS JASSO AFP

Ołeksandr Usyk (z lewej) i Rico Verhoeven CARLOS JASSO AFP





