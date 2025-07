Ołeksandr Usyk vs Daniel Dubois. O której walka? Gdzie oglądać boks? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

© 2025 Associated Press

Usyk i Branson: proteza w barwach Ukrainy na londyńskim słynnym pomniku [WIDEO]

To będzie drugi pojedynek Ołeksandra Usyka (23-0) z Danielem Dubois (22-2). Pięściarze spotkali się już w ringu w 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas Ukrainiec obronił pasy WBO, IBF, WBA, IBO i The Ring, wygrywając przez nokaut. Obaj od tamtego wieczoru stoczyli kilka walk i obaj odnieśli komplet zwycięstw.