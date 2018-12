Ołeksandr Usyk rywalem Anthony'ego Joshuy?

Frank Warren, rywal na rynku promotorskim Eddiego Hearna, poinformował, że dochodzą go słuchy o szykowanej walce Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) - mistrza świata WBA/WBO/IBF wagi ciężkiej, z absolutnym królem kategorii cruiser, Ołeksandrem Usykiem (16-0, 12 KO).

To w sumie żadna wielka niespodzianka, bo o tej potyczce spekuluje się już od jakiegoś czasu, ale w kontekście dalszej przyszłości. Doskonały Ukrainiec miał najpierw stoczyć ze dwie walki z innymi "ciężkimi" na przetarcie, a dopiero potem zaatakować AJ-a. Tymczasem według Warrena, taki pojedynek może zostać rozegrany już 13 kwietnia na Stadionie Wembley w Londynie!



Spodziewano się, że Usyk najpierw podejdzie do lepszego z rewanżu Dillian Whyte vs Dereck Chisora (22 grudnia), albo zaboksuje z Josephem Parkerem. Tymczasem...



- Z tego co słyszę, są plany, by Joshua 13 kwietnia spotkał się z Usykiem. Oni chcą tej walki, gdyż Usyk będzie dużo mniejszy i nie uderza wcale zbyt mocno - przekonuje Warren.



Przypomnijmy, iż Usyk podpisał umowę na współpracę z Hearnem na trzy walki. Pierwszą z nich rozegrał cztery tygodnie temu, nokautując i wysyłając na sportową emeryturę Tony'ego Bellem. Czy już w debiucie w wadze ciężkiej (jako zawodowiec) od razu pójdzie na Joshuę?