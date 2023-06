W czwartek kibice boksu w Polsce mieli swój dzień dziecka, bowiem do Warszawy przybył Ołeksandr Usyk , wraz ze swoim menedżerem Ołeksandrem Krasjukiem .

Cel wizyty był jasny: wiele wskazuje na to, że mistrz świata i były mistrz olimpijski swój najbliższy pojedynek stoczy we Wrocławiu na Tarczyński Arena. Gala, z pojedynkiem wieczoru Usyka z pretendentem Danielem Duboisem , byłaby transmitowana na cały świat. Wszak w stawce znalazłyby się pasy, należące do czempiona urodzonego w Symferopolu.