Mamy początek sierpnia, co oznacza, że do walki Anthony Joshua - Daniel Dubois zostało już niewiele ponad półtora miesiąca. Już 21 września dwaj Brytyjczycy powalczą na mitycznym stadionie Wembley o mistrzostwo świata federacji IBF w wadze ciężkiej. Szykują się wielkie emocje, a na trybuny wejdzie 90 bądź 100 tysięcy osób. Napięcie rośnie, kolejne postacie ze świata boksu zabierają głos w temacie swoich typów co do wyniku. Dołączył do nich teraz Ołeksandr Usyk, z którym rozmawiało Sky Sports. Reklama

Ukraiński mistrz świata szykuje się do kolejnego pojedynku z Tysonem Furym. 21 grudnia w Rijadzie będzie bronił pasów WBA, WBO i WBC. Pierwsze dwa posiada od 2021 roku, kiedy to pokonał Joshuę, a trzeci mógł przypisać sobie w maju, gdy wygrał właśnie z "Królem Cyganów". Zdobył wtedy jeszcze pas wspomnianego International Boxing Federation, ale musiał go zwakować z powodu braku obowiązkowej obrony.

Anthony Joshua - Daniel Dubois. Ołeksandr Usyk wytypował zwycięzcę walki

Ten trafił do tzw. obowiązkowego pretendenta do mistrzowskiej walki, czyli Dubois. Usyk twierdzi jednak, że nie obroni go w walce z Joshuą, typując, że to "AJ" zostanie nowym mistrzem świata.

Sądzę, że AJ będzie zwycięzcą. Szanuję obu tych gości, ale przewiduję wygraną Joshuy ~ Ołeksandr Usyk dla Sky Sports

Joshua był już czempionem królewskiej kategorii w latach 2016-19 i ponownie 2019-21 (po porażce i udanym rewanżu przeciwko Andy'emu Ruizowi). Jak już wspomnieliśmy, trzy lata temu stracił pasy po starciu z Usykiem. W 2022 roku zorganizowano rewanż, ale również górą był Ukrainiec. Panujący mistrz miał także okazję konfrontacji z Dubois, z którym wygrał w sierpniu zeszłego roku we Wrocławiu. Zawodnik z rocznika 1997 sprawił mu całkiem sporo problemów, ale ostatecznie nie doszło do wielkiej niespodzianki. Reklama

Usyk dodał, że nie miał problemu z oddaniem pasa IBF. - Wszystko jest dobrze. Organizacja nie zabiera mi pasa, oddaję go dla Joshuy i Dubois. Ponieważ dla mnie ważne jest, aby mój sport, boks się rozwijał. Teraz obrona pasa IBF nie była możliwa, bo mamy rewanż (z Furym - red.). Nie ma problemu. To dobrze, gdy różni sportowcy mają pasy. Dla mnie to dobre, dla boksu to świetne - zakończył.

