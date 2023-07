Ołeksandr Usyk mówi o swoich uczuciach do Polaków. "Oddamy, nawet z nawiązką"

Ołeksandr Usyk w sierpniu we Wrocławiu stoczy walkę o tytuł mistrza świata. Teraz to Polska jest jego domem, więc we Wrocławiu może liczyć na wielki doping ze strony kibiców i czuć się, jak u siebie. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Usyk opowiedział o tym, jak wiele w jego życiu już teraz znaczą Polacy, a także zdradził tajniki przygotowania do zawodów i "oszukiwania" organizmu.