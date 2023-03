Boks. Ołeksandr Usyk inspiruje się walką Ukrainy

"Nie obawiam się go. To będzie jak kolejna walka. On jest po prostu dużym facetem, który nigdy nie przegrał z kimś mającym pas WBC. Jeśli ktoś jest większy ode mnie, nie oznacza to, że jest ode mnie silniejszy. Jeśli ma dłuższe ramiona, nie oznacza to, że będzie to jego zaletą. Boksuję, odkąd skończyłem 15 lat. Powtarzali mi, że nie powinienem. Powiedzieli mi, że nie zostanę mistrzem olimpijskim ani mistrzem świata i że nie powinienem był przenosić się do wagi ciężkiej. To były jednak opinie ludzi, którzy sami nie dali rady. Osobiście modlę się i idę do przodu. Nie martwię się, czy dotrę do celu. Jak w przypadku samuraja. On nie ma celu tylko ścieżkę. Ja mam ją również" - stwierdził Usyk.