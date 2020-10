​- Przekonamy się, jak twardy jest Usyk - mówi Eddie Hearn, promotor sobotniej walki Ołeksandra Usyka (17-0, 13 KO) z Dereckiem Chisorą (32-9, 23 KO) w eliminatorze do pasa WBO wagi ciężkiej.

- On jest geniuszem boksu, nie wiemy jednak jak zachowa się wymieniając ciosy z kimś większym i silniejszym. W swoim debiucie w wadze ciężkiej z Chazzem Witherspoonem nie wyglądał aż tak dobrze, a przecież Witherspoon nawet nie zbliża się do Derecka. Usyk musi odpowiedzieć na kilka pytań, ale on też jest geniuszem. To będzie dla niego idealny test. Co prawda kiedyś pokonał w rozgrywkach WSB Joe'ego Joyce'a, ale na krótszym dystansie i w większych rękawicach. Teraz będzie inaczej, mniejsze rękawice i dwanaście rund - kontynuował szef stajni Matchroom.

- Jeśli Chisora sprawi niespodziankę i pokona Usyka, będzie to jedno z większych zwycięstw w brytyjskim boksie. A wszyscy wiemy, co on powinien robić, czyli bić na korpus. I nie przestawać bić, na głowę, w ramiona, gdziekolwiek. Ale łatwiej powiedzieć, trudniej to zrobić. Będzie zbierał ciosy z kątów, o których istnieniu dotąd nie wiedział, ale musi konsekwentnie robić swoje i nie przestawać atakować - dodał Hearn.