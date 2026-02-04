Partner merytoryczny: Eleven Sports

Olbrychski pogrążony w smutku, teraz został już sam. To koniec pewnej epoki

Katarzyna Pociecha

Katarzyna Pociecha

Wiadomość o śmierci wybitnego mistrza boksu Mariana Kasprzyka pogrążyła w żałobie sportowy świat, a także wielu życzliwych pięściarzowi ludzi, w tym Daniela Olbrychskiego. Aktor niegdyś grał główną rolę w filmie "Bokser", a jego postać inspirowana była właśnie historią Kasprzyka. Dziś ze smutkiem wspomina sportowca. Ujawnia, że z pewną wiedzą został już on sam. To koniec pewnej epoki.

Starszy mężczyzna w czapce z futra oraz ciemnym, puszystym płaszczu o wyrazistej fakturze, z widocznymi zmarszczkami na twarzy, znajduje się na tle neutralnego budynku.
Daniel OlbrychskiAliaksandr ValodzinEast News

We wtorek 2 lutego w wieku 86 lat zmarł Marian Kasprzyk, jeden z najwybitniejszych polskich zawodników, mistrz olimpijski w boksie z Tokio (1964), brązowy medalista z Rzymu (1960), prezes honorowy Bielskiego Klubu Bokserskiego Beskidy. To właśnie ta federacja przekazała przykrą informację o śmierci wspaniałego pięściarza.

Przez ostatnie lata w wyzwaniach dnia codziennego Kasprzyka wspomagał jego przyjaciel, Józef Sojka. Był przy mistrzu także w jego ostatnich chwilach. Nic nie wskazywało na to, że wtorek zakończy się w taki sposób. "Wszystko zaczęło się cudownie. Byliśmy na obiadku w naszym zaprzyjaźnionym hotelu. Był pyszny posiłek, do tego kawka i ciasteczko. Gdy wróciliśmy do mieszkania, mistrz nagle mówi do mnie, że idzie się położyć. A to niespotykane, żeby on nie zjadł kolacji" - opowiedział Arturowi Gacowi.

 I dochodzi do takiej sytuacji, że kładzie się, a po chwili wstaje. Gdy wrócił z łazienki, poszedłem do niego, natarłem mu czoło amolem i powiedziałem: 'mistrzuniu, weź się prześpij'. Wszedłem do kuchni, a tu coś uderzyło. Idę, a on spadł z wersalki
- kontynuował.

Wezwał karetkę pogotowia, a ratownicy rozpoczęli walkę o życie pięściarza. Robili, co w ich mocy, lecz, niestety, bez oczekiwanego finału. Marian Kasprzyk zmarł tuż przed północą. Pozostawił po sobie piękne wspomnienia, ale i pustkę. Sygnalizują to ci, którzy mieli szczęście go poznać.

    Nie żyje Marian Kasprzyk. Poruszające wyznanie Daniela Olbrychskiego

    Po Marianie Kasprzyku pozostanie wiele, w tym poczucie wielkiej sportowej dumy z osiągniętych przez niego dziejowych sukcesów w ringu. Jego historia była inspiracją przy tworzeniu filmu "Bokser" (1966), w którym w główną rolę Tolka Szczepaniaka wcielał się Daniel Olbrychski. Dziś aktor nie ukrywa, że wiadomość o śmierci Kasprzyka mocno go zasmuciła.

    "Bardzo smutno, ale taki jest kolej losu. Był ode mnie starszy o kilka lat. Wspaniały chłopak, wspaniały bokser, bardzo miły i skromny człowiek - takiego go pamiętam. I bardzo dobry człowiek, głęboko wierzący o legendzie 'zabijaki', którym też trochę był, bo każdy z tych wielkich bokserów tego 'zabijakę' musi w sobie mieć" - mówi dla portalu o2.

    Podczas zdjęć do filmu panowie nie mieli okazji się spotkać. Olbrychski trenował natomiast z Leszkiem Drogoszem, przyjacielem Mariana Kasprzyka, brązowym medalistą w boksie z Rzymu (1960), mistrzem Europy, ale i niezawodowym aktorem. Na ekranie Drogosz debiutował właśnie w "Bokserze", zagrał pięściarza Jacka Walczaka, przez co zresztą spotkały go reperkusje. Polski Związek Bokserski zdecydował wówczas o obłożeniu go zakazem walk w boksie amatorskim.

    Olbrychski od młodości uprawia boks, więc treningi w ringu w związku z realizacją filmu nie były dla niego pierwszyzną. W domu w Podkowie Leśnej ma mieć nawet prywatną salkę bokserską im. Leszka Drogosza. Teraz wspomina, że po śmierci Drogosza (2012 rok), było tylko dwóch zawodników pamiętających "tarczę" Feliksa Stamma, zmarłego w 1976 roku i pochowanego na Powązkach nieodżałowanego mistrza boksu. On i Marian Kasprzyk. Dziś z tą wiedzą aktor został już sam.

    "Śmialiśmy się przez parę ostatnich lat, że zostało nas tylko dwóch, którzy jeszcze pamiętają 'tarczę' w bokserskim znaczeniu - czyli trening, gdzie trener trzyma złożone ręce, a zawodnik w rękawicach uderza różne złożone serie. Czasami było nas tylko dwóch. Tę tarczę trzymał słynny Feliks Stamm. Teraz zostałem już tylko ja jeden z tych legendarnych bokserów" - podsumowuje.

    Starszy mężczyzna z siwymi włosami i wąsami, ubrany w elegancką marynarkę i koszulę, stoi w jasnym pomieszczeniu z wygodnymi meblami w tle. Trzyma dłonie uniesione przed sobą w geście jakby chciał coś pokazać lub podkreślić wypowiedź. Na twarzy wyraz ż...
    Marian KasprzykKASIA ZAREMBA/SEEast News
    Daniel Olbrychski
    Daniel OlbrychskiArtur RakowskiAgencja FORUM
    Kosmiczna Pia Skrzyszowska! Znakomity bieg PolkiPolsat Sport

