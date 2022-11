Ojciec Tysona Fury'ego wpadł w furię. Półnagi wyrywał się ochronie

- Chodź tu, zapomnij o moim synu, no chodź! Jestem królem walki na gołe pięści, mogę walczyć z Mikiem Tysonem na śmierć i życie! Odłóż mikrofon i spójrz mi w oczy! (...) - krzyczał na ringu półnagi "Big John" Fury , wyrywając się ochronie i próbując przedostać się na trybunę, którą zajmował amerykański youtuber ze swoją świtą.

- Jesteś żałosnym starcem. Jeżeli chcesz się ze mną bić, to zróbmy to tu i teraz (...). To szaleństwo. Ten gość powinien założyć konto na portalu OnlyFans - odpowiedział Paul.