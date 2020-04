Ojciec Tysona Fury'ego szykuje się na "ustawkę"

Kilka dni temu informowaliśmy o konflikcie i "ustawce" Johna Fury'ego, ojca Tysona, z byłym kulturystą, Mickeyem Theo. Sprawa ma charakter rozwojowy.

- Chciałeś się wybić i zyskać rozpoznawalność na ojcu znanej osoby, no to będziesz miał walkę. Pożałujesz, że wymieniłeś moje imię. Wbiję ci zęby do środka głowy - mówił kilka dni temu ojciec "Króla Cyganów".

Teraz John Fury potwierdził, że zamierza trochę potrenować do takiej potyczki, a w ramach przygotowań posparuje z panującym mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC, czyli swoim synem.



- Trochę pobiegam, trochę poboksuję. Mam przecież pod ręką najlepszego zawodnika świata i posparuję z moimi synami, Tysonem oraz Shane'em. Zresztą już sparowaliśmy między sobą, zanim obaj polecieli do Las Vegas. I Tyson powiedział mi, że jest pod wrażeniem w jak dobrej wciąż jestem formie. Ja kocham boks i kocham walczyć - stwierdził John.

