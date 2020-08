​Ojciec mistrza świata WBC wagi ciężkiej Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO), John Fury, założył niedawno konto na Instagramie i okazało się to strzałem w dziesiątkę, gdyż ogromny Brytyjczyk jest nie mniej charyzmatyczny od swojego syna. W ostatnim filmie John zwraca się do czempiona IBF, WBA i WBO, Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO).

- AJ, mój przyjacielu, cały świat chce zobaczyć twoją walkę z Tysonem. I świat ją dostanie. Dostanie największą walkę w historii boksu. AJ, jesteś bardzo dobrym zawodnikiem, ale Tyson to maszyna. Ten człowiek jest wybitny, buduje wielkie dziedzictwo. On się po prostu nie męczy, może walczyć cały dzień w szybkim, mocnym tempie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ten człowiek to Superman! - obwieścił ''Big John'' komentując trening syna.

Przypomnijmy, że zapowiadane na przyszły rok pojedynki Tyson Fury - Anthony Joshua są podobno wstępnie dogadane, ale przed brytyjskimi gigantami jest obecnie sporo innych wyzwań. Fury po raz trzeci skrzyżuje rękawice z Deontayem Wilderem jeszcze w tym roku (taki przynajmniej jest plan), a Joshuę czeka walka z obowiązkowym pretendentem IBF, Kubratem Pulewem. W tle są kolejni obowiązkowi pretendenci - Dillian Whyte (domaga się walki z Furym, tymczasem 22 sierpnia skrzyżuje rękawice z Aleksandrem Powietkinem) i Ołeksander Usyk, który domaga się walki z Joshuą, ale najpierw musi uporać się z Dereckiem Chisorą.