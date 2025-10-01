Ojciec nie chciał, żeby uprawiała ten sport. Polka została mistrzynią świata

Agata Kaczmarska nie tak dawno dostarczyła Polakom wielu emocji. Podopieczna Sławomira Żeromińskiego zachwyciła w Liverpoolu, docierając aż do finału mistrzostw świata w kategorii wagowej +80kg. W finale nasza gwiazda pokonała Nupur Sheoran i została jedyną złotą medalistką tego czempionatu pochodzącą z Polski. Podczas tej imprezy 27-latka mogła liczyć na wsparcie rodziców. Ci - co ciekawe - z początku sceptycznie podchodzili do tematu jej kariery w boksie.

Agata Kaczmarska i Aneta Rygielska wcieliły się w role komentatorek swoich walk Polsat Sport

Agata Kaczmarska podbija świat boksu. Ojciec nie chciał, aby trenowała sporty walki

Ojciec Agaty Kaczmarskiej długo nie mógł zaakceptować, że córka wybrała boks. Dla niego to była dyscyplina zbyt brutalna, nieodpowiednia dla młodej dziewczyny. "Najbardziej przeciwny był tata, ale i mamie to się nie podobało. Jak to - dziewczyna ma się bić?" - wyznała z rozmowie dla "Super Expressu".

Pięściarka swoją przygodę ze sportem zaczynała od... piłki ręcznej. Mocny rzut, waleczność, charakter - to dostrzegł trener Sławomir Żeromiński, który namówił ją na boks. "Zauważył, że mam w sobie zadziorność potrzebną do ringu" - przyznała Agata.

Przekonanie rodziców do tego pomysłu okazało się znacznie trudniejsze niż pierwsze treningi. Na początku ojciec reagował niechęcią, martwił się o zdrowie córki, o siniaki i kontuzje. Ale Agata była zdeterminowana, a sukcesy szybko zamieniły wątpliwości w dumę. "Teraz rodzice są moimi najwierniejszymi kibicami. Płaczą ze mną - ze szczęścia albo ze smutku. W Liverpoolu płakali tylko z radości" - podkreśliła.

A powodów do wzruszeń nie brakowało. Kaczmarska sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata w kategorii +80 kg. Jest dopiero trzecią Polką w historii, której udała się ta sztuka. Ambicje naszej pięściarki sięgają jednak jeszcze wyżej. "Zawsze mówiłam, że chcę zostać mistrzynią olimpijską i ten cel się nie zmienił" - zaznaczyła.

Choć adrenalina ją napędza, podkreśla, że nigdy nie szukała awantur poza ringiem. "Jara mnie adrenalina, tego nie ukrywam, ale ja nigdy nie byłam fanką przemocy. Jak pojawiały się jakieś konflikty, to ja wychodziłam i próbowałam uspokoić towarzystwo, zachęcałam, żeby dogadać się na spokojnie. Nigdy nie używałam boksu do załatwiania tego typu spraw na ulicy" - przyznała.

Agata Kaczmarska Grzegorz Ksel/REPORTER East News

Agata Kaczmarska z medalem MŚ Grzegorz Ksel/REPORTER Reporter

Agata Kaczmarska JACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYK Newspix.pl