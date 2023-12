Ojciec Fury'ego zaniepokojony przed walką syna z Usykiem. Mówi o tym wprost

Nigdy nie mówiłem, że mój syn jest w kryzysie, bo tak nie jest. To ludzie wokół niego nie potrafią zbyt wiele. Jego treningi podupadają, a jego obóz jeszcze bardziej się pogarsza. To nie obóz, to cyrk. (...) Widziałem go na siłowni w Arabii, widziałem, jak sparingował trzy lub cztery rundy z kilkoma dzieciakami - wtedy wiedziałem, że to będzie ciężka noc. Pomyślałem: "Co on robi?". Byłem zaniepokojony, nadal jestem. Chyba że odzyska oko tygrysa, wróci do starych zwyczajów i odzyska głód - pot, krew i łzy. (...) Usyk ma wokół siebie zdyscyplinowanych, profesjonalnych i wspaniałych ludzi, a nie sądzę, żeby Tyson miał coś takiego. Naprawdę nie

~ przyznał John Fury.