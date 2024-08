Ogromne pieniądze za medal Szeremety. Tyle 20-latka zarobiła na igrzyskach

Szeremeta przed startem igrzysk nie była brana pod uwagę przez ekspertów jako jedna z faworytek do medalu. Polka skradła jednak serca bokserskiego świata i swoim niekonwencjonalnym stylem sprawiała ogromne problemy rywalkom . Łącznie na IO zwyciężyła w czterech walkach. Najcięższe wyzwanie czekało na nią w finale. Wielce utytułowana pięściarka Lin Yu-Ting od samego początku była widziana jako główna kandydatka do złota. Tak też się stało.

Ostatecznie srebrny medal chełmianki jest wielkim sukcesem. Bokserska reprezentacja Polski na takie wydarzenie czekała ponad trzy dekady . Warto dodać, że jest to pierwszy medal w historii kobiecego boksu olimpijskiego nad Wisłą.

Polski Komitet Olimpijski publicznie przekazał, jakie nagrody mogą czekać polskich sportowców za poszczególne osiągnięcia medalowe. Za srebro przewidziana jest nagroda w postaci 200 tys. złotych. To tego PKOl gwarantuje diament, dzieło sztuki, a także voucher na wakacje. To jednak nie wszystko, do tego wszystkiego należy dodać premię z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które w tym przypadku wynosi 75 tys. złotych oraz stypendium, którego kwota na razie nie została ujawniona.