Ogromna tragedia w rodzinie Tysona Fury'ego. "To staje się już nie do zniesienia"

Burton znajdował się przed wejśćiem jednego z lokali w Altrincham i nad ranem został przez napastnika dźgnięty w szyję. Jak informuje Daily Mail, 31-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Oprócz niego napastnik zaatakował także jeszcze jedną osobę, która obecnie znajduje się w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. Brytyjska policja przekazała mediom oświadczenie, w którym informuje, że w związku ze sprawą do aresztu trafił 21-letni mężczyzna.

Kuzyn Tysona Fury`ego został zasztyletowany przed jednym z nocnych lokali

Informację potwierdził także sam mistrz świata wagi ciężkiej, który dodatkowo wystosował apel do brytyjskich władz za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

- Mój kuzyn został zamordowany ostatniej nocy, dźgnięty nożem w szyję. To staje się już nie do zniesienia z tymi idiotami noszącymi noże. To trzeba powstrzymać jak najszybciej. Rząd Wielkiej Brytanii musi wprowadzić wyższe wyroki za przestępstwa dokonane przez nożowników - napisał Fury.