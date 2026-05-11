Fani polskich freak fightów mają powód, aby czekać na programy oraz galę PRIME SHOW MMA 17. Federacja właśnie ogłosiła, że dojdzie do konfrontacji Marcina Najmana z Jackiem Murańskim.

Wspomniani zawodnicy tworzą jeden z najbardziej ikonicznych konflktów w świecie freak fightów. Jeśli w ostatnich latach znalazł się ktoś, kto potrafił kompletnie wyprowadzić z równowagi Marcina Najmana, to był to właśnie "Muran".

W 2024 roku pojedynek wygrał Jacek Murański. Teraz Marcin Najman otrzymał okazję na rewanż. Tym razem zawodnicy zmierzą się w boksie z małymi rękawicami.

Do walki dojdzie na gali PRIME SHOW MMA 17, która odbędzie się w Częstochowie 17 czerwca. Marcin "Cesarz" Najman będzie miał więc przewagę terenu.

- To jeden z najbardziej legendarnych konfliktów w świecie freak fightów. Historia, która ciągnie się od lat i mimo że panowie już ze sobą walczyli, dalej nie została do końca wyjaśniona - ogłasza PRIME SHOW MMA.

- Pierwsze starcie wygrał Jacek, ale teraz czas na rewanż. Marcin nie zamierza tego zostawić i będzie chciał odegrać się przed własną publicznością w Częstochowie - dodaje federacja.

- Przy ich pierwszym pojedynku programy i konferencje były absolutnym szaleństwem. Panowie nie hamowali się nawet przez chwilę i każdy koneser freak fightów pamięta, jak wtedy to wyglądało. Teraz emocje są jeszcze większe, więc możecie być pewni jednego - czeka nas absolutne kino - przypomina PRIME.

Rzeczywiście. Ponad dwugodzinny program z udziałem Jacka Murańskiego i Marcina Najmana, podczas któego obaj zawodnicy bardzo intensywnie i wulgarnie się obrażali, wykręcił prawie 900 tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube.

Marcin Najman

Jacek Murański

