Niemiecka komisja bokserska BDB oficjalnie zmieniła werdykt walki Rafała Jackiewicza (51-27-2, 22 KO) z Rico Muellerem (26-2-1, 17 KO) po rozpatrzeniu apelacji teamu Niemca. Walkę oceniono jeszcze raz i przyznano zwycięstwo Muellerowi. Zostało już ono wpisane do portalu Boxrec i wygląda na to, że strona polska nie może niczego z tym zrobić. Tym samym skandal po gali w Braunlage (29 sierpnia) został dopełniony.

Pojedynek został poddany analizie przez pięciu neutralnych arbitrów i wszyscy wydali ten sam werdykt: zwycięstwo Muellera dwoma punktami - powiedział niedawno menedżer Mullera, Charlie Podehl.



Pierwotny werdykt walki - niejednogłośne zwycięstwo Polaka - staje się niestety tylko wspomnieniem. Szef PWBZ Krzysztof Kraśnicki zwrócił się wprawdzie 31 sierpnia z pytaniem do federacji niemieckiej o okoliczności zmiany werdyktu, ale 4 września dziennikarz dziennikarz Interii Artur Gac poinformował, że ''(Kraśnicki - przyp.red.) do tej pory nie dostał odpowiedzi''.

Wywiad z Rafałem Jackiewiczem

Przypomnijmy, że oprócz wielkich kontrowersji związanych ze zmianą werdyktu, Jackiewicz został potraktowany przez Niemców bardzo mało profesjonalnie, nie zapewniono mu odpowiednich warunków na miejscu i niewiele brakowało do tego, by wrócił do Warszawy. Ostatecznie jednak został, stoczył feralną jak się okazało walkę, a już 12 września stoczy ciekawy pojedynek w Rudzie Śląskiej. Przeciwnikiem będzie bitny Bartłomiej Grafka (22-38-3, 10 KO).