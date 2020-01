To już oficjalna informacja. Federacja World Boxing Organisation potwierdziła, że Michał Cieślak (19-0, 13 KO) będzie walczył o pas mistrza świata wagi junior ciężkiej. Polak skrzyżuje rękawice z Ilungą Makabu (26-2, 24 KO).

Pojedynek Cieślak - Makabu odbędzie się 25 stycznia w w stolicy Demokratycznej Republiki Konga Kinszaie.



Pięściarze powalczą o zwakowany przez Ołeksandra Usyka pas WBC.

Do walki miało dojść 18 stycznia, ale do akcji wkroczył słynny promotor Don King, który na przełomie września i października związał się z umową z Makabu. Negocjacje w sprawie starcia odbywały się bez Kinga, z czego ten był bardzo niezadowolony. Strony doszły do porozumienia, ale 88-letni promotor nie mógł pogodzić się z wypłatą, jaka miała wpłynąć na jego konto. Z tego też powodu groził, że zablokuje walkę.

Włodarze WBO postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i spróbowali doprowadzić do ugody między Makabu a Kingiem. Widać, że negocjacje przyniosły skutek.

RK