To żadna niespodzianka, ale teraz możemy o tym napisać oficjalnie. Hughie Fury (23-2, 13 KO) kolejny pojedynek stoczy z Aleksandrem Powietkinem (34-2, 24 KO). Walka odbędzie się 31 sierpnia w Londynie.

Co ciekawe Rosjanin wcześniej był blisko porozumienia w sprawie walki z kuzynem Hughie'ego, Tysonem Furym (28-0-1, 20 KO). Rozmowy były podobno zaawansowane, gdy Eddie Hearn zaoferował "Saszy" starcie z młodszym kuzynem Tysona.



Pojedynek Powietkin vs Fury odbędzie się 31 sierpnia w Londynie podczas gali z walką wieczoru Wasyl Łomaczenko vs Luke Campbell.



- Bardzo się cieszę. Właśnie na takie walki jak ta czekałem. Powietkin to bardzo groźny zawodnik i będzie to dla mnie trudna przeprawa. Jestem jednak przekonany, że zwyciężę. To spore wyzwanie, lecz od razu się zgodziłem na taką walkę - mówi Fury.



- Hughie to młody zawodnik będący sporym wyzwaniem. Cieszę się na myśl o walce w Anglii, gdzie kibice znają się na boksie i kochają ten sport. Spodziewam się ekscytującej walki - stwierdził z kolei Powietkin.