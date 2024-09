Wielu kibiców jeszcze kilka miesięcy temu było przekonanych, że Mike Tyson nie pojawi się już w ringu i zdecyduje się na przejście na sportową emeryturę. Amerykański gwiazdor zaskoczył jednak i po prawie dwóch dekadach przerwy zdecydował się na kolejną już w karierze walkę . I to nie z byle kim - w marcu przedstawiciele platformy streamingowej powiadomili bowiem, że 20 lipca legenda boksu zmierzy się w Teksasie z posiadającym polskie korzenie Jakiem Paulem. Zestawienie to nikogo by nie zdziwiło, gdyby nie fakt, że obu zawodników dzieli aż 30 lat różnicy . Z tego też powodu fani "Żelaznego Mike’a" zaczęli obawiać się, że pojedynek ten nie skończy się dla ich idola dobrze.

Zaskakujące wyznanie Mike'a Tysona przed walką z Jakiem Paulem

"Żelazny Mike" na krótko przed listopadowym pojedynkiem z Paulem zdobył się na dość niespodziewane i dla wielu szokujące wyznanie. Legendarny pięściarz w podcaście Come And Talk 2 Me ujawnił, że jest uzależniony od marihuany. "Paliłem trawkę przez całe życie. Słuchaj, ja urodziłem się uzależniony. Jestem ćp*nem. (...) Nie wiem, co robić. Teraz nie jestem na haju, ale taki już jestem. Staram się zmienić swoje uzależnienie na coś innego, ale jestem ćp*nem. (...) Niedawno paliłem. Teraz jestem czysty, prawdopodobnie dwa tygodnie lub coś koło tego bez palenia. Zanim tu przyjechałem, trochę zajadałem się grzybami" - oznajmił.