Odezwa braci Kliczków do świata. Ostrzegają Putina, padają słowa po polsku

Bracia Kliczkowie przebywają głównie w Ukrainie i nie zamierzają opuszczać jej na stałe, mimo że w ich ojczyźnie nie jest bezpiecznie. Choć wojska rosyjskie nie oblegają już Kijowa, w innych regionach nadal trwają ciężkie, krwawe walki i właściwie każde miasto nadal zagrożone jest atakami rosyjskich rakiet. Dlatego Witalij i Władimir korzystają z rozpoznawalności oraz wpływów i bezustannie starają się podtrzymać zainteresowanie losami Ukrainy, a tym samym przysłużyć się rodakom i obronie kraju.

Ostatnio byli pięściarze gościli na Forum Ekonomicznym w Davos 2022. W Szwajcarii spotkali się m.in. z Paulem Kelso, korespondentem "Sky News". W rozmowie z nim podkreślili, że kluczem do zwycięstwa nad Rosją jest zjednoczenie sił. Doprecyzowali, że chodzi o wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia dostaw rosyjskiej ropy i gazu, nałożenie surowszych sankcji na moskiewskie banki i biznesy oraz o pełny bojkot sportowy.

Kliczkowie wygłosili poruszające apele do świata.

Bracia Kliczkowie apelują do świata i do MKOl-u. Chcą następnych sankcji na Rosję

Mer Kijowa podkreślił, że jeśli ktokolwiek myśli, że ta wojna go nie dotyczy osobiście, "popełnia największy błąd". "Ta wojna może zdestabilizować sytuację w całym regionie. Ta wojna może zaszkodzić wszystkim w Europie. Dlatego właśnie teraz potrzebujemy jedności wszystkich krajów. To jest klucz do pokoju" - wyjaśnił.

Władimir nawiązał natomiast do opłakanych konsekwencji, jakie rozleją się na świat, jeśli Putin nie zostanie powstrzymany. "Konsekwencje tej wojny są bardzo przerażające. Ukraina jest jednym z największych dostawców zboża do Afryki i Azji, a wraz z zablokowaniem Morza Czarnego będziemy mieli głód w tych regionach. To nie tylko te regiony, czy Ukraina, to nie tylko zlokalizowana wojna, to będzie się dalej rozprzestrzeniać" - przekazał.

Uwypuklił, jak ważne jest całkowite wykluczenie Rosjan ze sportu. To wytrącenie dyktatorowi z Kremla poważnego oręża. Zaapelował do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dyskwalifikację rosyjskich sportowców z następnych igrzysk olimpijskich.

Tu, w Szwajcarii, w MKOl Lozanna, musi zostać podjęta decyzja o odizolowaniu Rosji od nadchodzących igrzysk olimpijskich, aby pokazać Rosji, że te zbrodnie wojenne muszą zostać powstrzymane. że nadal umiera coraz więcej ludzi - tłumaczył.

Dodał, że "wojna ma okropną twarz", a jej symbolem są "ciała kobiet i starszych ludzi, którzy byli torturowani, straceni strzałem w głowę, z rękami związanymi na plecach". "Tę wojnę rozpoczęła Rosja. Próbują uzasadnić, dlaczego ta wojna się rozpoczęła, więc izolacja Rosji przez świat jest niezwykle ważna" - podsumował.

Zdjęcie Bracia Kliczkowie w Davos / Arnd Wiegmann / Agencja FORUM

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Władimir Kliczko zwrócił się do Rosjan, w tym do Putina. Ostrzegł ich przed dotkliwymi skutkami wojny.

Rosja musi zrozumieć, że wojna, którą rozpoczęła, jest nie tylko bezsensowna, ale tak naprawdę JĄ rani: Rosja weszła do wehikułu czasu, katapultując się 50 lat wstecz. Świat izoluje Rosję. Spowoduje to im ogromne szkody - napisał.

Wcześniej, na jednym z nagrań zarejestrowanych w Davos, Władimir Kliczko wyrażał ogromną wdzięczność Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom i podkreślał, że jego rodacy nigdy tego nie zapomną. Z jego ust padły słowa w języku polskim. "Dziękuję bardzo" - powiedział.

Zdjęcie Witalij Kliczko i Władimir Kliczkowie / Aris Messinis / East News