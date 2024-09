Daniel Dubois znokautował Anthony'ego Joshuę w walce wieczoru na gali w Londynie. W piątej rundzie "AJ" po raz czwarty padł na deski, ale wtedy już nie dał rady wstać. Próbował to zrobić, ale stracił równowagę i dotknął głową maty. 27-latek utrzymał w posiadaniu pas IBF w wadze ciężkiej, a jego starszy kolega po fachu stracił póki co okazję na zostanie czempionem królewskiej kategorii po raz trzeci w karierze.

To było wielkie święto boksu światowego, ale przede wszystkim wyspiarskiego. Dwóch Brytyjczyków w main evencie na Wembley przed 96 tysiącami kibiców - to musi robić wrażenie. Wydarzenie zdaniem kibiców miało jednak jeden spory minus - gdy pięściarze, ich obozy, sędzia oraz konferansjer Michael Buffer znajdowali się już w ringu, przed spodziewanym "God Save the King" wybrzmiał hymn... Arabii Saudyjskiej. To z uwagi, że gala została zorganizowana w ramach "Riyadh Season", czyli serii wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, które odbywają się w domyśle w Rijadzie, stolicy tego kraju. Ma ona jednak "eventy" zagraniczne, a sobotni był jednym z nich.