Nawet nie sposób sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby zwerbowani agenci z otoczenia Wołodymyra Zełenskiego zrealizowali niecny plan przywódcy z Kremla. Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że dla Federacji Rosyjskiej prezydent Ukrainy jest najważniejszym celem .

Witalij Kliczko głównym celem Putina. Marek Biernacki podał trzy nazwiska

W listopadzie 2023 roku Zełenski udzielił wywiadu "The Sun", w którym opowiedział, że szeroko zakrojona działalność rosyjskiej agentury odbywa się pod kryptonimem "Majdan 3". Chodzić miało o całkowite zdestabilizowanie sytuacji w Ukrainie . Nie chodziło wyłącznie o "zwykłe" obalenie władzy w Kijowie, ale właśnie zgładzenie prezydenta tego kraju. Jak sam wskazał, do tamtego momentu Rosja podjęła pięć lub sześć prób, aby pozbawić go życia .

Niebezpiecznie zrobiło się, gdy gruchnęła wiadomość, że decyzją amerykańskiej administracji zawieszono pomoc wojskową dla Ukrainy , a także nastąpiło wstrzymanie przekazywania przynajmniej części danych wywiadowczych. Nikomu nie trzeba mówić, co to znaczy dla państwa, które od lutego 2022 roku broni się przed większym pod każdym względem agresorem.

Władimir Kliczko: Jestem po właściwej stronie historii

- Rosjanie polują na Wołodymyra Zełenskiego od pierwszego dnia i będą polowali cały czas. To jest też w jakiś sposób obsesja Putina. On by chciał zabić. Nie mówmy, że zlikwidować. Nie, zabić, chce zamordować Zełenskiego. Następny będzie Poroszenko, a później Kliczko, czyli liderzy. Oni są wystawieni i Rosjanie na nich polują - wyjawił przewodniczący Biernacki. I dodał: - Dlatego nazywanie dyktatorem tego, kto od trzech lat żyje pod presją ataku śmierci, nie chcę powiedzieć, że jest nie na miejscu, ale nawet politycznie jest trochę dziwne.

"Uważam, że wszyscy Ukraińcy mogą znaleźć się na tej liście. Jeśli jesteś na Ukrainie i bronisz swojego prawa do życia, to już jesteś na tej liście. Co czuję? Dumę. To znaczy, że jestem po właściwej stronie historii. To bardziej komplement niż cokolwiek innego" - skomentował wówczas "Doktor Stalowy Młot", cytowany przez rbc.ua.