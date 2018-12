Promotor Tysona Fury'ego (27-0-1, 19 KO) oraz brytyjski związek bokserski (BBBofC) zamierzają zaskarżyć do federacji WBC remisowy werdykt, jaki ogłoszono po niedzielnej walce Anglika z Deontayem Wilderem (40-0-1, 39 KO).

- Rozmawiałem z Charliem Gilesem, prezydentem BBBofC, zamierzają z nami napisać do WBC, aby przyjrzano się temu, co się stało, i zarządzono rewanż. Meksykański sędzia źle to punktował. Naprawdę żal mi Tysona. Został okradziony, to nie było w porządku - oznajmił Frank Warren.



Wspomniany sędzia z Meksyku, Alejandro Rochin, ocenił walkę 115-111 dla Wildera. Pozostali sędziowie punktowali 114-112 dla Fury'ego oraz remis 113-113. Anglik był w tym pojedynku dwukrotnie liczony, ale i tak zdaniem zdecydowanej większości obserwatorów zasłużył na zwycięstwo.



Za sprawą remisu Wilder po raz ósmy obronił tytuł mistrza WBC w wadze ciężkiej.