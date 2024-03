Oberwało się Adamkowi po walce z Chalidowem. Błachowicz uderza. "Jak miś z Krupówek"

Tomek... ale Mameda to ty szanuj chłopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać. Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek.

~ Jan Błachowicz