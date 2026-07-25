O której walka Joshua - Prenga? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Gala boksu zawodowego w Dżuddzie, podczas której dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy i Kristiana Prengi, rozpocznie się dzisiaj 25 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisja na żywo z gali boksu będzie dostępna w platformie streamingowej DAZN, a cena waha się od 59,99 zł do 72,99 zł w zależności od pakietu. Relacja tekstowa z walki wieczoru oraz wynik na stronie Interii Sport.

Anthony Joshua - Kristian Prenga. O której godzinie walka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Anthony Joshua (29-4) po raz ostatni pojawił się w ringu w grudniu 2025 roku. Wówczas pokonał przez KO Jake'a Paula w szóstej rundzie. Zdaje się, że teraz przed Brytyjczykiem stanie poważniejszy rywal, czyli Kristian Prenga (21-1).

Albańczyk w całej karierze przegrał tylko raz i to dawno, bo w 2017 roku, co równa się z tym, że wygrał ostatnie 16 pojedynków. Imponuje zwłaszcza fakt, że wszystkie 20 zwycięstw na zawodowych ringach odniósł przez KO lub TKO. Trzeba jednak zaznaczyć, że dzisiejszy pojedynek to dla niego zdecydowanie najważniejsza walka w zawodowej karierze i najpoważniejsze wyzwanie.

Do pojedynku wieczoru między Brytyjczykiem a Albańczykiem powinno dojść nie wcześniej niż o godzinie 22:00.

Poza walką wieczoru, karta walk gali w Dżuddzie składa się z 13 starć, w trakcie których dojdzie do dwóch walk o mistrzowskie pasy. Co warte podkreślenia, w rozpisce znalazło się aż 14 niepokonanych zawodników.

Karta walk gali Anthony Joshua vs Kristian Prenga:

Walka wieczoru:

Anthony Joshua (29-4) vs Kristian Prenga (20-1)

Karta główna:

Hamzah Sheeraz (23-0-1) vs Simon Zachenhuber (29-1) - walka o pas WBO

Josh Kelly (18-1-1) vs Caoimhin Agyarko (18-0) - walka o pas IBF

Reito Tsutsumi (4-0) vs Alvino Herrera Meza (18-0-2)

Jacob Bank (19-0) vs Pawel August (18-0)

Oleksandr Khyzhniak (1-0) vs Lenny Patrach (8-0-1)

Nishant Dev (6-0) vs Cesar Diaz (10-2)

Mikie Tallon (14-0) vs Orlando Pino (17-3)

Ziyad Almaayouf (7-1-1) vs Frank Lucian Mango (8-1)

Mohammed Alakel (8-0) vs Lydon Chircop (8-4)

Sultan Almohammed (4-0) vs Efren Besalduch (3-3-1)

Omar Hikal (1-0) vs Brian Castellano (2-1)

Mohamed Mabrouk Yehya (1-0) vs Bryan Zapata (5-9-1)

Anthony Joshua GIORGIO VIERA AFP

Kristian Prenga podczas konferencji prasowej przed pojedynkiem z Anthonym Joshuą IMAGO Newspix.pl





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