Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której walka Jake Paul - Joshua? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Jake Paul i Anthony Joshua zmierzą się w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę. Dla popularnego youtubera będzie to pierwsze w karierze starcie z tak poważnym rywalem. O której godzinie walka Jake Paul - Joshua? Gdzie oglądać galę boksu w Miami? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik pojedynku na stronie Interii Sport.

Dwaj sportowcy stoją naprzeciwko siebie, patrząc sobie prosto w oczy na tle banerów z informacjami o wydarzeniu bokserskim. W tle widocznych jest kilku mężczyzn oraz sprzęt nagrywający.
Jake Paul i Anthony Joshua skrzyżują rękawice bokserskie w MiamiEVA MARIE UZCATEGUIAFP

Gala w Miami, podczas której dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy i Jake'a Paula rozpocznie się w nocy z piątku (19 grudnia) na sobotę (20 grudnia) o godzinie 0:00 czasu polskiego. Pojedynek wieczoru powinien rozpocząć się około godziny 2:00. Transmisja na żywo z gali boksu będzie dostępna w platformie streamingowej Netflix bez dodatkowych opłat, w każdym pakiecie, dla wszystkich subskrybentów. Relacja tekstowa z gali oraz wyniki na stronie Interii Sport od godziny 0:30.

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Jake Paul - Anthony Joshua. O której godzinie walka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Anthony Joshua wejdzie dzisiaj do ringu po raz pierwszy od ponad roku. We wrześniu 2024 roku został brutalnie znokautowany przez Daniela Duboisa w 5. rundzie. Łącznie podczas tej walki był liczony aż cztery razy. Była to czwarta przegrana Brytyjczyka w jego zawodowej karierze.

Naprzeciw Joshuy w ringu stanie znany amerykański youtuber i influencer Jake Paul. Paul od 2020 roku odbywa pojedynki w ramach zawodowstwa. Jak na razie stoczył 12 walk, z czego siedem wygrał przez KO, a jedną przegrał. Po raz ostatni w ringu pojawił się w czerwcu tego roku, pokonując jednogłośnie na punkty Julio César Chávez Jr.

Gala w Miami, podczas której dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy i Jake'a Paula rozpocznie się w nocy z piątku (19 grudnia) na sobotę (20 grudnia) o godzinie 0:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa z gali oraz wyniki na stronie Interii Sport od godziny 0:30. Natomiast pojedynek wieczoru powinien rozpocząć się około godziny 2:00.

Transmisja na żywo z gali boksu będzie dostępna w platformie streamingowej Netflix bez dodatkowych opłat, w każdym pakiecie, dla wszystkich subskrybentów.

Walka wieczoru:

  • Waga ciężka: Jake Paul vs Anthony Joshua

Karta główna:

  • Waga superpiórkowa: Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (o pasy WBO, IBF i WBA)
  • Waga junior ciężka: Anderson Silva vs Tyron Woodley
  • Waga superpiórkowa: Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes

Karta wstępna:

  • Waga kogucia: Cherneka Johnson vs Amanda Galle (o tytuł niekwestionowanej mistrzyni)
  • Waga słomkowa: Yokasta Valle vs Yadira Bustillos (o pas WBC)
  • Waga lekka: Caroline Dubois vs Camilla Panatta (o pas WBC)
  • Waga półśrednia: Avious Griffin vs Justin Cardona
  • Waga cruiser: Keno Marley vs Diarra Davis Jr.

Zobacz również:

Julia Szeremeta
Sportowe życie

Julia Szeremeta spróbowała innej dyscypliny sportu. Wszystko przez sugestie trenera

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Anthony Joshua
Anthony JoshuaAFPAFP
Jake Paul
Jake PaulSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja