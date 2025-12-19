O której walka Jake Paul - Joshua? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]
Jake Paul i Anthony Joshua zmierzą się w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę. Dla popularnego youtubera będzie to pierwsze w karierze starcie z tak poważnym rywalem. O której godzinie walka Jake Paul - Joshua? Gdzie oglądać galę boksu w Miami? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik pojedynku na stronie Interii Sport.
Gala w Miami, podczas której dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy i Jake'a Paula rozpocznie się w nocy z piątku (19 grudnia) na sobotę (20 grudnia) o godzinie 0:00 czasu polskiego. Pojedynek wieczoru powinien rozpocząć się około godziny 2:00. Transmisja na żywo z gali boksu będzie dostępna w platformie streamingowej Netflix bez dodatkowych opłat, w każdym pakiecie, dla wszystkich subskrybentów. Relacja tekstowa z gali oraz wyniki na stronie Interii Sport od godziny 0:30.
Anthony Joshua wejdzie dzisiaj do ringu po raz pierwszy od ponad roku. We wrześniu 2024 roku został brutalnie znokautowany przez Daniela Duboisa w 5. rundzie. Łącznie podczas tej walki był liczony aż cztery razy. Była to czwarta przegrana Brytyjczyka w jego zawodowej karierze.
Naprzeciw Joshuy w ringu stanie znany amerykański youtuber i influencer Jake Paul. Paul od 2020 roku odbywa pojedynki w ramach zawodowstwa. Jak na razie stoczył 12 walk, z czego siedem wygrał przez KO, a jedną przegrał. Po raz ostatni w ringu pojawił się w czerwcu tego roku, pokonując jednogłośnie na punkty Julio César Chávez Jr.
Walka wieczoru:
- Waga ciężka: Jake Paul vs Anthony Joshua
Karta główna:
- Waga superpiórkowa: Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (o pasy WBO, IBF i WBA)
- Waga junior ciężka: Anderson Silva vs Tyron Woodley
- Waga superpiórkowa: Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes
Karta wstępna:
- Waga kogucia: Cherneka Johnson vs Amanda Galle (o tytuł niekwestionowanej mistrzyni)
- Waga słomkowa: Yokasta Valle vs Yadira Bustillos (o pas WBC)
- Waga lekka: Caroline Dubois vs Camilla Panatta (o pas WBC)
- Waga półśrednia: Avious Griffin vs Justin Cardona
- Waga cruiser: Keno Marley vs Diarra Davis Jr.