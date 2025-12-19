O której walka Jake Paul - Joshua? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Gala w Miami, podczas której dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy i Jake'a Paula rozpocznie się w nocy z piątku (19 grudnia) na sobotę (20 grudnia) o godzinie 0:00 czasu polskiego. Pojedynek wieczoru powinien rozpocząć się około godziny 2:00. Transmisja na żywo z gali boksu będzie dostępna w platformie streamingowej Netflix bez dodatkowych opłat, w każdym pakiecie, dla wszystkich subskrybentów. Relacja tekstowa z gali oraz wyniki na stronie Interii Sport od godziny 0:30.

Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jake Paul - Anthony Joshua. O której godzinie walka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Anthony Joshua wejdzie dzisiaj do ringu po raz pierwszy od ponad roku. We wrześniu 2024 roku został brutalnie znokautowany przez Daniela Duboisa w 5. rundzie. Łącznie podczas tej walki był liczony aż cztery razy. Była to czwarta przegrana Brytyjczyka w jego zawodowej karierze.

Naprzeciw Joshuy w ringu stanie znany amerykański youtuber i influencer Jake Paul. Paul od 2020 roku odbywa pojedynki w ramach zawodowstwa. Jak na razie stoczył 12 walk, z czego siedem wygrał przez KO, a jedną przegrał. Po raz ostatni w ringu pojawił się w czerwcu tego roku, pokonując jednogłośnie na punkty Julio César Chávez Jr.

Gala w Miami, podczas której dojdzie do walki Anthony'ego Joshuy i Jake'a Paula rozpocznie się w nocy z piątku (19 grudnia) na sobotę (20 grudnia) o godzinie 0:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa z gali oraz wyniki na stronie Interii Sport od godziny 0:30. Natomiast pojedynek wieczoru powinien rozpocząć się około godziny 2:00.

Transmisja na żywo z gali boksu będzie dostępna w platformie streamingowej Netflix bez dodatkowych opłat, w każdym pakiecie, dla wszystkich subskrybentów.

Walka wieczoru:

Waga ciężka: Jake Paul vs Anthony Joshua

Karta główna:

Waga superpiórkowa: Alycia Baumgardner vs Leila Beaudoin (o pasy WBO, IBF i WBA)

Waga junior ciężka: Anderson Silva vs Tyron Woodley

Waga superpiórkowa: Jahmal Harvey vs Kevin Cervantes

Karta wstępna:

Waga kogucia: Cherneka Johnson vs Amanda Galle (o tytuł niekwestionowanej mistrzyni)

Waga słomkowa: Yokasta Valle vs Yadira Bustillos (o pas WBC)

Waga lekka: Caroline Dubois vs Camilla Panatta (o pas WBC)

Waga półśrednia: Avious Griffin vs Justin Cardona

Waga cruiser: Keno Marley vs Diarra Davis Jr.

Anthony Joshua AFP AFP

Jake Paul Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP