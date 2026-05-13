Nowy werdykt w walce Polaków. Co za historia. Syn mistrza triumfuje

Artur Gac

Tego typu sytuacje nie zdarzają się często, a na polskiej ziemi absolutnie incydentalnie. Bardzo szybko weekendowa walka, w której zmierzyli się Artur Proksa i Marcin Mergalski, doczekała się formalnej korekty werdyktu. Syn byłego mistrza Europy Grzegorza Proksy może odetchnąć z ulgą, bo nie takiego wejścia do boksu zawodowego na gali MB Boxing Night 28 w Opocznie spodziewała się latorośl.

Artur Proksa (z prawej) może odetchnąć z ulgą

Trzy porażki i jeden remis - z takim "rekordem" do ringu wyszedł 26-letni Marcin Mergalski, który miał być - nie oszukujmy się - zdobyczą dla debiutującego wśród zawodowców Artura Proksy.

Syn byłego mistrza Europy Grzegorza "Super G" Proksy, a do niedawna trenera kadry mężczyzn w boksie olimpijskim, zaliczył jednak wielką wpadkę. 21-latek, jak przystało na pierwszy krok w nowym rozdziale, zaczął od starcia zakontraktowanego na cztery rundy. A w tak krótkim pojedynku wszelkie straty są niezwykle trudne do odrobienia.

Proksa świetnie zaczął pojedynek, ale później był tylko słabszy. Sprawiał wrażenie kogoś, kto przedwcześnie zdecydował się na krok o zawodowstwie, walcząc nerwowo i przyjmując ciosy od przeciwnika.

Na taką postawę wpływ mogło mieć jednak wydarzenie z 1. rundy, gdy w niewytłumaczalnych okolicznościach Proksa junior zaczął być liczony przez arbitra. A wyłącznie potknięcie sprawiło, że przewrócił się na matę ringu. Stracony w ten sposób punkt okazał się decydujący i na kartach punktowych premierową wygraną odniósł zawodnik z Wrocławia.

To był jednak dostateczny powód, by złożyć protest i na taki krok zdecydował się promotor gali, Mateusz Borek. Polska Unia Boksu ekspresowo zajęła się sprawą i podjęła decyzję korzystną dla Proksy. Uznano, że postawa arbitra wypaczyła wynik walki, wobec czego zmieniono werdykt. To znaczy pojedynek uznano za nieodbyty, a przy okazji nakazano rewanż. Ten ma się odbyć w terminie do końca 2026 roku.

- Dziękuję PUB za uczciwe potraktowanie sprawy - krótko skomentował Borek na platformie X.
Artur Proksa i jego tata, Grzegorz Proksa
