Nowy werdykt w walce Polaka. Nagła zmiana po dwóch dobach. Niebywałe

Trzy porażki i jeden remis - z takim "rekordem" do ringu wyszedł 26-letni Marcin Mergalski, który miał być - nie oszukujmy się - zdobyczą dla debiutującego wśród zawodowców Artura Proksy.

Nowy werdykt w walce polsko-polskiej. Ekspresowa interwencja

Syn byłego mistrza Europy Grzegorza "Super G" Proksy, a do niedawna trenera kadry mężczyzn w boksie olimpijskim, zaliczył jednak wielką wpadkę. 21-latek, jak przystało na pierwszy krok w nowym rozdziale, zaczął od starcia zakontraktowanego na cztery rundy. A w tak krótkim pojedynku wszelkie straty są niezwykle trudne do odrobienia.

Proksa świetnie zaczął pojedynek, ale później był tylko słabszy. Sprawiał wrażenie kogoś, kto przedwcześnie zdecydował się na krok o zawodowstwie, walcząc nerwowo i przyjmując ciosy od przeciwnika.

Na taką postawę wpływ mogło mieć jednak wydarzenie z 1. rundy, gdy w niewytłumaczalnych okolicznościach Proksa junior zaczął być liczony przez arbitra. A wyłącznie potknięcie sprawiło, że przewrócił się na matę ringu. Stracony w ten sposób punkt okazał się decydujący i na kartach punktowych premierową wygraną odniósł zawodnik z Wrocławia.

To był jednak dostateczny powód, by złożyć protest i na taki krok zdecydował się promotor gali, Mateusz Borek. Polska Unia Boksu ekspresowo zajęła się sprawą i podjęła decyzję korzystną dla Proksy. Uznano, że postawa arbitra wypaczyła wynik walki, wobec czego zmieniono werdykt. To znaczy pojedynek uznano za nieodbyty, a przy okazji nakazano rewanż. Ten ma się odbyć w terminie do końca 2026 roku.

- Dziękuję PUB za uczciwe potraktowanie sprawy - krótko skomentował Borek na platformie X.

Artur Proksa i jego tata, Grzegorz Proksa

