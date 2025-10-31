Medal Julii Szeremety, wywalczony na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ciągle jest i będzie punktem odniesienia, bo za sprawą podopiecznej kadrowego trenera Tomasza Dylaka nasz boks przerwał impas na najważniejszej imprezie czterolecia, trwający od 1992 roku i medalu Wojciecha Bartnika.

Marcel Durys idzie w ślady Andrzeja Gołoty. Talent w polskim boksie

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w polskim boksie olimpijskim sprawy ewidentnie zaczęły zmierzać we właściwym kierunku, czego efektem w seniorach przede wszystkim medale naszych kobiet, a w młodszych grupach wiekowych także wyraźny progres chłopców, co jest powodem do wielkiej radości.

Ten rok zakończy się wielkim sukcesem dla 14-letniego Marcela Durysa, który najpierw pokazał klasę w mistrzostwach Polski, zdobywając tytuł w Świdnicy, ale największy sukces odniósł w ostatnich dniach w Budvie w Czarnogórze. Pięściarz klubu Mazur Boxing Słupsk pokazał wielki talent, który zaowocował sięgnięciem po złoty medal.

Co najmniej brązowy medal mistrzostw Europy zapewnił sobie zwycięstwem w ćwierćfinale nad reprezentantem Ukrainy, którego pokonał na punkty (w tej grupie wiekowej pełny dystans walki to 3 rundy po 1,5 minuty). Tym jednak nie miał zamiaru się zadowolić i jeszcze większą stawkę zapewnił sobie w półfinale. Wyboksował Izraelczyka Guya Gimelfarba pewnie, bo 4:1. W finale Durys skrzyżował rękawice z Włochem Achillem Vinciatim. Po dwóch rundach prowadził 20:18 u wszystkich sędziów, a finalnie zwyciężył niejednogłośnie na punkty.

- Tu ciekawostka jest taka, że właśnie z tym Włochem, którego pokonał w finale, wcześniej dwukrotnie przegrywał na jego terenie. Więc słodki rewanż przyszedł w najlepszym momencie - cieszy się w rozmowie z Interią Tomasz Mazur, trener i właściciel słupskiego klubu.

Urodzony 3 lipca 2011 roku Durys, po odniesionym sukcesie w Budvie, podziękował dosłownie wszystkim, wymieniając każdego z trenerów kadry narodowej, a także trzech opiekunów w klubie, lecz nie tylko. - Największe podziękowanie kieruję dla moich kochanych rodziców i brata, babci i dziadka za wsparcie i wiarę w mój sukces. Zawsze mogę na nich liczyć - wdzięczy się 14-latek.

Trener Tomasz Mazur precyzuje, że chłopiec zaczął trenować boks ledwie dwa lata temu, w wieku 12 lat. Wcześniej uprawiał inne sporty walki, a praca dopiero teraz zaczyna się kształtować i powoli staje się prawdziwym zawodnikiem boksu.

Na pewno to brylant i talent. Jest wyrośnięty jak na ten wiek, ale jednocześnie to sprawny i skoordynowany chłopak, bardzo dobrze przyswajający technikę bokserską. Więc nie tylko predysponują go warunki fizyczne, niemniej szykuje się naturalna waga ciężka. Nadzieje na jego dalszą, dobrą karierą, są na pewno - przyznaje szkoleniowiec, precyzując że bodaj najwięcej pracy z chłopcem w klubie wykonuje jego brat Mariusz, ale niemały udział ma także szkoleniowiec z Kuby Leonardo Rivero, kiedyś niezły zawodnik.

Tym samym naturalne stają się skojarzenia do Andrzeja Gołoty. Najpopularniejszy polski pięściarz w historii, medalista olimpijski i czterokrotny pretendent do tytułu mistrza świata zawodowców, wprawdzie nigdy nie był ME młodzików, ale wielki talent objawił na czempionacie Starego Kontynentu juniorów. W 1986 roku w Kopenhadze wywalczył złoty medal, po zwycięskiej finałowej walce z Nikołajem Seturim (ZSRR).

- Marcel w ostatnim roku trochę dojrzał, wziął się mocno za pracę. To chłopak inteligentny, dobrze się uczy, ułożony. Dobrze się sprawuje, słucha trenerów, nie sprawia problemów. Radość, że akurat nam trafił się ktoś taki - nie kryje szkoleniowiec.

Durys, jak szacuje szkoleniowiec, obecnie na koncie ma 15 walk, a w jego książeczce za moment dojdzie kolejna pozycja. - Za tydzień wystartuje w turnieju międzynarodowym w Gdyni. Nie robimy dłuższych przerw, startujemy dalej - mówi Interii Mazur.

