Walka Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO) z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) odbędzie się 5 lub 12 grudnia. Na tej samej imprezie ma dojść do potyczki Lawrence'a Okolie (14-0, 11 KO) z Krzysztofem Głowackim (31-2, 19 KO) o wakujący tytuł mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO. Teraz poznajemy nowe szczegóły.

To Eddie Hearn, który promuje Okolie i Joshuę, rozdaje karty i to on podejmuje najważniejsze decyzje. Szef grupy Matchroom potwierdził, że prawdopodobną lokalizacją gali będzie hala O2 Arena w Londynie. I bardziej prawdopodobną datą jest pierwszy (5 grudnia) z weekendów ostatniego miesiąca roku.

- Skoro wyszło tak, że AJ wystąpi tylko raz w tym roku, daliśmy sobie szansę, by zaboksował chociaż przy kibicach. Dlatego też przenieśliśmy termin na grudzień. To niestety i tak nie przesądza obecności kibiców. Chodzi nam o pierwszy weekend grudnia - stwierdził brytyjski promotor.



Nie tylko dla mistrza wagi ciężkiej będzie to pierwszy tegoroczny występ. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i "Główka" rzeczywiście wyjdzie do ringu 5 grudnia, będzie to dla niego powrót po półtorarocznej przerwie i kontrowersyjnej porażce z Mairisem Briedisem. Łotysz nie zgodził się na rewanż, dlatego Głowacki spotka się w walce o wakujący pas World Boxing Organization w limicie 90,7 kilograma z drugim w rankingu Okolie. Anglika polscy kibice mieli okazję poznać cztery lata temu, gdy w pierwszej walce turnieju olimpijskiego pokonał na punkty Igora Jakubowskiego.



Przypomnijmy, iż podopieczny Fiodora Łapina już dwukrotnie zasiadał na tronie WBO. Jeśli zdobędzie tytuł po raz trzeci, na stałe przejdzie do historii polskiego boksu.