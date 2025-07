Nowe informacje ws. polskiego boksera. Dopiero co się wybudził, już doszło do zmiany

Cezary Znamiec wciąż dochodzi do siebie po wypadku samochodowym, który miał miejsce w czerwcu. Utalentowany pięściarz trafił do szpitala z poważnym urazem głowy. Lekarze zdecydowali się wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. Niedawno został z niej wybudzony, lecz prędko nie opuści placówki medycznej. Najnowszymi informacjami pochwalił się trener pięściarza. Wspomniał on choćby o reakcji medyków na wydarzenia dziejące się w ostatnich dniach.