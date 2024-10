Koniec aktywności okołosportowej z takim natężeniem, jak to miało miejsce od zakończenia igrzysk olimpijskich. W przypadku Julii Szeremety przyszedł czas, aby znów to sport znalazł się na pierwszoplanowym miejscu. Wicemistrzyni olimpijska w boksie na taki cel, jak w Paryżu, będzie musiała poczekać cztery lata, ale już za kilka miesięcy powalczy o inny, cenny medal. Istotniejsze jest to, że plan na ten rok już zakłada pewne starty, a jeszcze może dojść co najmniej jedno wyzwanie, co trener Tomasz Dylak wyjawił w rozmowie z oficjalnym kanałem Polskiego Związku Bokserskiego.