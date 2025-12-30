Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowe doniesienia ws. wypadku z udziałem Joshuy. Podano prawdopodobną przyczynę

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Trwa śledztwo w sprawie tragicznego w skutkach wypadku samochodowego z udziałem Anthony'ego Joshuy, do którego doszło 29 grudnia na autostradzie w Nigerii. Są ofiary śmiertelne. To dwaj przyjaciele i trenerzy pięściarza. On sam wyszedł ze zdarzenia cało, przebywa w szpitalu, jego stan jest stabilny. W mediach pojawiły się pierwsze ustalenia dotyczące prawdopodobnej przyczyny kolizji.

Po lewej stronie sportowiec ubrany w kamizelkę z logotypami sponsorów, patrzy w dół w zamyśleniu. Po prawej stronie wrak poważnie uszkodzonego samochodu stoi na poboczu drogi, wokół widoczna niewielka liczba osób i otwarta przestrzeń.
Wypadek z udziałem samochodu, którym podróżował m.in. Anthony JoshuaAlexander Tamargo/Getty Images via AFP/East News/Associated PressAFP

Do mediów regularnie napływają coraz to nowsze ustalenia dotyczące wypadku samochodowego z udziałem wybitnego pięściarza, mistrza wagi ciężkiej, Anthony'ego Joshuy. 29 grudnia samochód typu SUV, w którym jechał m.in. sportowiec, uderzył w ciężarówkę, w wyniku czego śmierć na miejscu ponieśli dwaj pasażerowie: trenerzy i przyjaciele boksera Sina Ghami i Latif "Latz" Ayodele. Do zdarzenia doszło na autostradzie Lagos-Ibadan w miejscowości Makun w Nigerii. Pojawiły się pierwsze doniesienia w sprawie możliwej przyczyny tragedii.

    Nowe doniesienia ws. wypadku z udziałem samochodu, którym podróżował Anthony Joshua

    Po wypadku Joshua został wyciągnięty z pojazdu przez świadków zdarzenia. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać, że pięściarz był przytomny, lecz mocno pokiereszowany i każdy ruch sprawiał mu ból. Na miejscu została udzielona mu pomoc medyczna, a następnie został przewieziony do szpitala.

    Oświadczenie wydał promotor Anthony'ego. "Z głębokim smutkiem potwierdzamy informacje o tragicznej śmierci dwójki bliskich przyjaciół i członków zespołu, Sina Ghami i Latif Ayodele. Matchroom Boxing i 258 BXG potwierdzają, że Anthony doznał obrażeń w wypadku i został zabrany do szpitala na badania i leczenie. Jest w stabilnym stanie i pozostanie na obserwacji. Nasze najgłębsze kondolencje i modlitwy kierujemy do rodzin i przyjaciół wszystkich osób dotkniętych tą tragedią. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym niezwykle trudnym czasie" - napisano.

    W tej chwili nie będziemy udzielać dalszych komentarzy
    - zakończono.

    W chwili wypadku Joshua znajdował się na tylnym siedzeniu, po lewej stronie. Tragiczne zdarzenie przeżyła jeszcze jedna osoba znajdująca się w samochodzie. Jej stan również jest stabilny.

    Federalny Korpus Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, cytowany przez BBC, miał poinformować, że podejrzewa się, iż SUV biorący udział w zdarzeniu poruszał się z prędkością "powyżej dopuszczalnej przepisami", a do wypadku doszło w momencie wykonywania manewru wyprzedzania. Kierujący miał stracić panowanie nad pojazdem i zderzyć się z ciężarówką stojącą na poboczu autostrady. Z kolei źródła "The Times" donoszą, że samochód Joshuy uderzył w drugie auto po pęknięciu opony. Śledztwo wciąż trwa.

    Tymczasem w przestrzeni medialnej pojawiają się kondolencje oraz wpisy od poruszonych znajomych i przyjaciół. Podczas rozmowy telefonicznej słowa wsparcia przekazał Anthony'emu prezydent Nigerii Bola Tinubu. W mediach społecznościowych krótko podsumował kontakt.

    "Życzyłem mu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia i zapewniłem o modlitwie za niego. AJ zapewnił mnie, że otrzymuje najlepszą możliwą opiekę. Rozmawiałem też z jego matką, i za nią się modlę. Była bardzo wdzięczna za ten telefon" - przekazał.

    Joshua o walce z Wilderem: „Jestem gotowy walczyć z kimkolwiek i kiedykolwiek"Assosiated Press© 2023 Associated Press
    Dwóch bokserów w trakcie starcia na ringu, jeden z nich zadaje silny cios, a tłumaczony zawodnik próbuje się osłaniać. W tle widoczne logotypy sponsorów.
    Anthony Joshua i Jake PaulCarmen MandatoAFP
    Anthony Joshua
    Anthony JoshuaGIORGIO VIERAAFP
    Ciężarówka zaparkowana na poboczu drogi z uszkodzoną częścią boczną, fragmentami rozbitego materiału i rozsypaną zawartością na ziemi, w pobliżu widoczna taśma ostrzegawcza, funkcjonariusz oraz przechodzień niosący reklamówkę.
    Zdjęcie z miejsca wypadku samochodu, którym podróżował m.in. Anthony JoshuaASSOCIATED PRESS/East NewsEast News
    Powypadkowe wraki dwóch samochodów osobowych na drodze, zniszczone pojazdy otoczone przez ludzi, obecność radiowozu policyjnego oraz pracowników służb ratunkowych, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
    Wypadek z udziałem samochodu, którym podróżował m.in. Anthony JoshuaASSOCIATED PRESS/East NewsEast News

