Damian Knyba, to 26-latek, który robi błyskawiczną karierę w wadze ciężkiej. W półtora roku stoczył aż 10 zwycięskich walk, co pozwoliło mu się związać z grupą jednego z największych na świecie promotorów - Boba Aruma.

W grudniu, na gali grupy Top Rank, Knyba już w drugiej rundzie zakończył pojedynek z Emilio Salasem. To efektowne zwycięstwo zwróciło uwagę znanego promotora. W rozmowie z Interią, utalentowany pięściarz zdradza kulisy podpisania kontraktu z prestiżową grupą.

Michał Przybycień, Interia: - Jako pierwszy Polak, zostałeś podopiecznym grupy Top Rank. Jak to się udało?

Damian Knyba: - Duży wpływ miała na to moja grudniowa walka na gali Top Rank. Mój menadżer, Łukasz Kownacki, szukał dla mnie walk na dużych galach w Stanach. Początkowo miałem walczyć w październiku lub listopadzie na gali PBC, ale coś nie wyszło i w grudniu wystąpiłem na gali Top Rank.

- Mieliśmy plan, aby dać jak najbardziej emocjonujący pojedynek i sprzedać jak najwięcej biletów. Udało się tego dokonać. Dzięki temu Top Rank samo odezwało się do nas. Podobała im się współpraca z nami. Zaproponowali nam kontrakt. Mój menadżer trochę z nimi ponegocjował i udało się podpisać kontrakt.

- Jeśli z mojej strony będzie wszystko w porządku, będę dawał dobre walki i sprzedawał bilety, to oni będą otwarci, a my będziemy mogli proponować przeciwników. Jeśli nie będzie szło po naszej myśli, to trzeba będzie podejmować większe ryzyko i trudniej będzie wypłynąć na szerokie wody.