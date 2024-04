" Za wcześnie, aby odejść, a jednak go nie ma . Mój synek, mój kumpel i mój partner Kobe był pełen życia i radości. Teraz leży bez życia. Wykrzykiwałem jego imię raz po raz, ale on nie reagował " - tak dramatycznie zaczyna się wpis Francisa Ngannou w mediach społecznościowych. Sportowiec, którego życie w młodym wieku nie rozpieszczało, przyjąć kolejny, potworny cios.

Francis Ngannou opłakuje śmierć synka. "Teraz nie mam pojęcia, kim jestem"

"Jak sobie radzić z czymś takim? Jak z tym żyć? Proszę o pomoc jeśli macie jakiś pomysł, bo już naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić i jak sobie z tym poradzić"