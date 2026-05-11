Ostatni rok to dla Mateusza Tryca (16-4, 8 KO), już wcześniej doświadczonego w tej dyscyplinie, przyspieszone kompendium wiedzy, czym poza sportem jest także cały biznes bokserski.

Mateusz Tryc na deskach. Polak przegrał z Niemcem

Najpierw, z pozycji zawodnika skazywanego na porażkę, w kwietniu 2025 roku Polak znokautował Nicka Hanniga, przechwytując od Niemca należący do niego pas WBO European w kategorii półciężkiej. Od tego momentu dwójka promotorów zza naszej zachodniej granicy Benedikt Poelchau i Ulf Steinforth zaczęła budować plan, by jak najszybciej pas wrócił do ich rodaka.

Tryc do kolejnej szansy znów przygotował się bardzo rzetelnie i zrobił wiele, aby pół roku później pokonać także Artura Reisa. I przy normalnym sędziowaniu to powinno się udać, ale dwóch niemieckich sędziów punktowych zachowało się tak, jakby narodowość odebrała im trzeźwy ogląd rzeczywistości. "Przelicytowali" Włocha, który jako jedyny widział wygraną zawodnika z Wyszkowa na punkty, wobec czego przegrał niejednogłośnie na punkty i trofeum zostało w Chemnitz.

Niesprawiedliwość była jednak ogromna, dlatego Polacy wystosowali protest i udało się zakontraktować rewanż. Niestety na trzy tygodnie przed Reis, według oficjalnych informacji, nabawił się kontuzji nosa, więc Tryc musiał zdecydować: odwlekamy walkę w czasie czy godzę się na zastępstwo. Wybrał to drugie. I naprzeciwko niego stanął groźniejszy Adam Deines (26-4-1, 15 KO), były pretendent do tytułu mistrza świata, w dodatku zawodnik leworęczny.

Niestety to wszystko sprzysięgło się przeciw podopiecznemu Huberta Migaczewa. 35-letni Tryc walczył ambitnie i miał swoje momenty w pojedynku wieczoru na gali w Halle, ale wszystkie nadzieje zgasły w szóstej rundzie.

Deines doskoczył z celnym lewym podbródkowym, który wstrząsnął naszym zawodnikiem. Tryc zatańczył, opuścił ręce, a wtedy Niemiec poszedł za ciosem. Zadał bardzo mocny lewy sierpowy, po którym głowa Polaka aż odskoczyła i rozpoczął proces dokańczania roboty. Niemający nokautującego ciosu Mateusz szukał szansy w klinczu, ale ten szybko został przerwany i Polak znów zainkasował mocne uderzenia z lewej rękawicy. Kilkanaście sekund później osunął się na matę ringu i widać było, że jest zraniony.

Sędzia liczył Polaka i choć ten wstał chcąc dalej boksować, arbiter spojrzał mu głęboko w oczy uznając, że ryzyko jest zbyt duże. I przerwał pojedynek, kończąc go technicznym nokautem. Zdrowie zawodnika zawsze powinno być priorytetem, ale jeśli patrzymy na to, co działo się w najświeższym starciu Daniela Duboisa z Fabio Wardleyem w wadze ciężkiej, widać wyraźnie, że mamy do czynienia z kompletnie różną paletą podejścia arbitrów ringowych do sytuacji zagrożeń.

Mateusz Tryc (z lewej) i Adam Deines IMAGO/Objektfoto / Ballasch Newspix.pl

Mateusz Tryc poddawany przez sędziego głównego

