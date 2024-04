Bednarek i Wołczecki wygrywają przed czasem. Gorąco za mikrofonem

Bednarek osobliwie zachował się po walce, gdy stanął do rozmowy z reporterem TVP Sport. Najpierw króciutko odniósł się do pytania, a później przechwycił mikrofon i przedstawił krótki monolog. Podziękował swojej "armii Bednarka", czyli wiernym kibicom, po czym odniósł się do swoich krytyków, a także tych - jak to ujął - którzy rzucają mu kłody pod nogi. Dodając, że ci sami ludzie jeszcze będą chcieli robić sobie wspólne zdjęcia i się "pucować". Po tych bezkompromisowych słowach pięściarz odmówił dalszej rozmowy.