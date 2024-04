Starcie Usyka z Furym elektryzuje cały bokserski świat, bo nieprzerwanie to waga ciężka cieszy się największą estymą. A tutaj w dodatku mamy taką rangę, na jaką boks zawodowy czeka od ubiegłego wieku. Ostatnim niekwestionowanym mistrzem globu w królewskiej kategorii wagowej był Lennox Lewis (34-1-1, 27 KO). 13 listopada 1999 roku wybitnemu Brytyjczykowi, który miał na swoim rozkładzie m.in. Andrzeja Gołotę, do tego miana wystarczyło zgromadzić trzy pasy - tyle wówczas federacji należało do grupy tych najbardziej elitarnych.

Reklama