Swoją jubileuszową, 20. walkę w zawodowej karierze Nikodem Jeżewski (18-0-1, 9 KO) stoczy 2 października na gali Rocky Boxing Night w Kościerzynie. Tego dnia dojdzie do finału turnieju wagi ciężkiej oraz rozpocznie się turniej kategorii junior ciężkiej. – Dla Nikodema otwierają się nowe drzwi, włącznie z kolejną ofertą pojedynku o pas Unii Europejskiej – mówi jego promotor Krystian Każyszka.

Bilety na tę imprezę są dostępne w ograniczonej liczbie - tylko 120 wejściówek na platformie eBilet.

Niepokonany w profesjonalnej karierze i należący do polskiej czołówki wagi cruiser Jeżewski jest obecnie klasyfikowany na 28. miejscu w rankingu prestiżowej federacji World Boxing Council. Właśnie został wyznaczony trzeci termin jego niedoszłej walki o pas EBU-EU z Dylanem Bregeonem (11-0-1, 3 KO), ale być może plany polskiego boksera i prowadzącego jego karierę Krystiana Każyszki będą zupełnie inne.



- Otrzymałem wiadomość o trzecim podejściu do walki o wakujący pas mistrza Unii Europejskiej, tym razem chodzi o datę 19 grudnia. We wcześniejszych terminach nie było możliwości jej rozegrania z powodu pandemii koronawirusa. Za pośrednictwem kancelarii, która reprezentuje Rocky Boxing Night, zaproponowaliśmy EBU organizację walki mistrzowskiej 2 października w Kościerzynie na jeszcze lepszych warunkach od zaproponowanych przez stronę francuską. Niestety odpowiedź była negatywna - powiedział Każyszka.



W tej sytuacji promotor zapowiedział 10-rundową walkę Jeżewskiego na gali w Kościerzynie.



- Rozglądamy się za różnymi możliwościami przyspieszenia rozwoju kariery naszego pięściarza. Jestem przekonany, że zawodnik tej klasy co Nikodem wkrótce otrzyma szansę na zrealizowanie swych marzeń. To bokser o wysokich umiejętnościach, który ma szansę wkrótce znaleźć się również na listach WBA. Wierzę, że za maksimum trzy walki będzie walczył o znaczący tytuł, a przy odrobinie szczęścia - jak to było w przypadku Michała Cieślaka - nastąpi to jeszcze wcześniej. Rozważamy każdy ruch, aby kariera Jeżewskiego poszła do przodu. Otwierają się kolejne drzwi, a my po analizie musimy wybrać te najlepsze dla Nikodema - ocenił promotor.