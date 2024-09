Niezwykłe wyróżnienie dla Lin Yu-ting. Jest już plakat, a to nie koniec

O starciu Julii Szeremety z Lin Yu-ting, decydującym o złotym medalu w bokserskiej rywalizacji pań w kategorii 57 kg głośno było tak przed jego rozpoczęciem, jak i po jego zakończeniu. Zawodniczka z Tajwanu pewnie wygrała, choć pojawiały się wątpliwości co do zasadności jej udziału w rywalizacji. I tak jak Szeremeta zyskała sporo na popularności w naszym kraju, jest niezwykle rozpoznawalna, to i tak to wciąż mało przy uznaniu dla jej rywalki. Poza nagrodami mistrzyni olimpijska została doceniona w jeszcze jeden sposób, bardzo zaskakujący.