W stawce pojedynku Fury - Usyk znajdą się cztery prestiżowe pasy mistrza świata w wadze ciężkiej, z których aż trzy są w posiadaniu niepokonanego czempiona z Ukrainy. "Król Cyganów" kiedyś sam był bogatszy o większość trofeów, które odebrał detronizując Władimira Kliczkę, ale później znalazł się w życiowych tarapatach, a gdy wrócił znów musiał udowadniać swoją klasę.

Tyson Fury odpowiada krytykom. W swoim bezkompromisowym stylu

Wydaje się, że z punktu widzenia obu pięściarzy to jeden z ostatnich, najlepszych momentów, aby zaserwowali kibicom boksu na całym świecie pojedynek, na który wszyscy czekają z wypiekami na twarzy. Usyka i Fury'ego dzieli kilka miesięcy, a rocznikowo pierwszy z nich ma obecnie 36 lat, a drugi 35. Zwłaszcza Usyk nie ma czasu zwlekać, bo przy jego stylu boksowania, opartym na dużej mobilności, intensywności i ciągłej dynamice, metryka dużo szybciej daje znać o sobie i ogranicza atuty.

Tym lepiej, że wszelkim formalnościom w końcu stało się zadość i do wielkiej batalii, pierwszej tej rangi od 1999 roku, gdy niekwestionowanym mistrzem królewskiej kategorii został Lennox Lewis, pozostały już tylko niespełna trzy miesiące. Idealnie z punktu widzenia pięściarzy złożyło się także to, że do wielkiego boksu z przytupem wkroczyli Arabowie, przeznaczając ogromne pieniądze na bokserskie widowiska.

Do "Króla Cyganów" docierały publicznie artykułowane docinki, w których wielu obarczało go winą za to, że do walki z Usykiem długo nie mogło dojść. Chimeryczny Anglik zresztą, żeby daleko nie szukać, storpedował plany zakładające ten spektakl już 23 grudnia, bowiem planowana "zabawa" w ringu z Francisem Ngannou przerodziła się w potyczkę, która o mało nie skończyła się dla niego porażką .

Teraz jednak odpowiedzi mistrza świata WBC musieli nasłuchać się jego adwersarze.

- Te słowa kieruję do wszystkich tych, którzy mnie krytykują: ssijcie mi ***. Nie obchodzi mnie nic, co powiecie. Wiecie dlaczego? Po pierwsze, nie jesteście bogaci jak ja. Po drugie, nie jesteście przystojni jak ja. Po trzecie, nie jesteście mistrzem świata wagi ciężkiej. Zgadniecie jak kto? Również jak ja ~ ripostuje mocarz o potężnych gabarytach.

Tyle zarobi Tyson Fury za bitwę z Usykiem. Nie do wiary

I dodał coś jeszcze, by po chwili ujawnić kwotę, jaką "podniesie" z ringu w starciu z Usykiem. I trzeba przyznać, że mowa o niesamowitej gaży.

- Wtedy, gdy ta walka nie mogła dojść do skutku, wydawało się, że wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Teraz mają, czego chcieli, niech się tym cieszą, a nie zachowują się tak, jakby byli rozczarowani. Ludzie mówili, że to się nie stanie, że się boję, że uciekam. A co się stało teraz? Zaraz zarobię kolejne 100 milionów funtów - triumfuje Tyson Fury.

Tyson Fury / AFP

Oleksandar Usyk / SERGEI CHUZAVKOV/AFP/East News / East News

Tyson Fury / AFP